São Paulo mais uma vez se decepciona com tratamento recebido no Allianz

Mais um clássico entre Palmeiras e São Paulo e mais uma vez um duelo recheado de polêmicas. Além das diversas confusões em campo, o Tricolor voltou a se decepcionar com o tratamento que recebeu no Allianz Parque no último domingo.

O que aconteceu

A comitiva do Tricolor não gostou do camarote cedido pelo Palmeiras. O São Paulo ficou em um espaço atrás do gol, sem ar condicionado e onde podiam ser vistos pelo torcedor rival, segundo relatos ouvidos pelo UOL. O Verdão, por outro lado, alega que o espaço é um lounge que foi recentemente modernizado, com ótima visão do gramado e seria o "melhor camarote à disposição".

O alviverde alega que não tem comando sobre todos os camarotes do estádio, que pertencem à Real Arenas, braço da WTorre. O Verdão teria três camarotes à disposição: o espaço da presidente Leila Pereira, o camarote da comissão técnica atrás do gol norte e o camarote do visitante atrás do gol sul. O UOL ouviu pessoas do Palmeiras que alegam que não há outro espaço para ser cedido.

O São Paulo diz ter sido informado pela própria WTorre que o Palmeiras poderia alugar um camarote mais bem localizado caso quisesse e repassou tal informação à Federação Paulista de Futebol. Ainda assim, o Tricolor ficou mesmo no espaço atrás do gol.

A reportagem conversou com pessoas da WTorre que afirmaram que não haveria disponibilidade para camarotes centrais no domingo, com os espaços já locados. O único espaço central que pertence ao Palmeiras é o camarote da presidente Leila Pereira. Pessoas de dentro do Palmeiras que conversaram com a reportagem consideram a reclamação tricolor uma "infantilidade".

São Paulo e Palmeiras se reuniram virtualmente antes dos dois clássicos do Brasileirão por intermédio da Federação Paulista de Futebol após as confusões de bastidores nos duelos durante o estadual, e a participação do Verdão no último encontro desagradou. Os representantes do Palmeiras teriam ficado com a câmera fechada a maior parte do tempo e saíram antes do término da reunião.

O Tricolor colocou a comitiva palmeirense em um camarote central no MorumBis e os procedimentos pós-jogo ocorreram normalmente na sala de imprensa e zona mista do estádio. O lado são-paulino também lamentou a conduta de funcionários que nem deveriam estar no gramado e também dos gandulas que provocaram os atletas tricolores na confusão após o jogo de domingo.