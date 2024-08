Primeira mulher trans nas Paralimpíadas: 'Não tenho nada a temer'

A italiana Valentina Petrillo, de 50 anos, será a primeira mulher trans a competir na história das Paralimpíadas.

Pouco a pouco, compreendi que, infelizmente, é preciso viver com a inveja e o ciúme das pessoas, mas, falando por mim, tenho consciência de que o que faço é real e, por isso, não tenho nada a temer

Valentina Petrillo, em entrevista ao jornal espanhol Relevo

O que aconteceu

Valentina vai disputar as provas dos 200 metros e 400 metros na categoria T12, para atletas com deficiência visual.

Valentina Petrillo -Fabrizio até 2019—nasceu em Nápoles em 1973 e iniciou a transição de gênero em 2018, aos 45 anos.

Ela se tornou a primeira mulher trans a participar do Campeonato Paralímpico de atletismo da Itália, em 2020, mas a Federação italiana excluiu a sua participação nas Paralimpíadas de Tóquio.

As Paralimpíadas de Paris começam no dia 28 de agosto, quarta-feira, e vão até 8 de setembro, um domingo.

O que mais ela disse

Modelo inspirador. "Estou consciente do valor social e cultural da minha presença em Paris 2024. Farei o meu melhor para estar à altura da situação e conseguir um resultado esportivo com algum valor competitivo. Há uma comunidade que me apoia e me admira, mas mesmo aqueles que não são do mundo LGTBIQ+ estão a torcer por mim, porque me veem como um modelo inspirador".

Carinho dos torcedores. "Sinceramente, mal posso esperar para estar em Paris e correr naquela bela pista. Acho que haverá muito mais carinho por mim do que posso imaginar".

Importância do esporte. "É justo que cada um de nós se possa expressar no seu próprio género. O esporte deve nos ensinar o valor da inclusão e isso é fundamental para a felicidade das pessoas".