Presidente do Vitória: 'Profissionalização da arbitragem já passou da hora'

O presidente do Vitória, Fábio Mota, cobrou em entrevista ao De Primeira a profissionalização dos árbitros brasileiros. Ele classificou a arbitragem do Brasileirão como "caótica".

Mota disse que ficou indignado com o gol de empate do Cruzeiro contra o Vitória, ontem (19), no Barradão — no lance, o Leão baiano reclama de toque de mão na bola na origem da jogada. "Foi um erro escandaloso", afirmou o dirigente.

'Ontem eu me indignei, foi um erro escandaloso': "Eu nunca tinha dado entrevista pós-jogo, mas ontem eu me indignei com tudo que aconteceu, da forma que aconteceu. Não foi um lance de dúvida, não foi um lance que precisava de muita concentração para ver que tinha sido mão [de Matheus Henrique]. A gente nem discute aqui o nível técnico do Cruzeiro com o Vitória, o investimento do Cruzeiro é 10 vezes superior ao do Vitória, acho que o Cruzeiro merecia ter empatado o jogo no segundo tempo depois que a gente ficou com menos um, mas não precisaria ser daquela forma, um erro escandaloso".

'Era para o Vitória ter seis pontos a mais na tabela': "A arbitragem no Brasil hoje fica muito dependente do VAR, refém do VAR, ela deixa de tomar as atitudes por convicção própria e fica esperando o VAR. O VAR por si só não consegue resolver a situação e a gente cria o caos, a tabela do Brasileirão hoje não reflete o que está se jogando em campo. Era para o Vitória ter pelo menos seis pontos a mais do que tem hoje, e que não tem por causa de erro de arbitragem. Isso inviabiliza qualquer tipo de planejamento, ainda mais do Vitória, uma equipe que saiu em dois anos da Série C para a Série A, é um sacrifício fenomenal estar jogando de igual pra igual com Cruzeiro, Flamengo, Botafogo, e ainda ser prejudicado pela arbitragem.

'Já passou da hora de profissionalizar a arbitragem': "A profissionalização da arbitragem do Brasil já passou da hora de acontecer, as grandes ligas mundiais existe essa profissionalização, o árbitro passa a ter um salário para ser árbitro, não pra viver de bico, porque a arbitragem hoje é um bico no Brasil, cada um tem sua profissão e como bico vai apitar um jogo. Então, isso tira a credibilidade da arbitragem, o árbitro quando é profissional tem mais tempo, mais foco, mais concentração, pode se preparar melhor fisicamente, psicólogo, mas não é dessa forma. O futebol, que mexe com milhões, não tem ainda uma arbitragem personalizada. Já passou do momento de profissionalizar".

