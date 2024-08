Presidente do Vitória detona arbitragem após empate com o Cruzeiro

O Vitória empatou com o Cruzeiro em 2 a 2, nesta segunda-feira, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Barradão. Depois do jogo, o presidente do clube baiano Fábio Mota protestou fortemente contra a arbitragem, antes da coletiva do auxiliar técnico de Thiago Carpini, suspenso, Estéphano Djian.

"Não costumo fazer isso, nunca fiz como presidente do Vitória, mas hoje acho que passou de todos os limites. O que está acontecendo com a arbitragem brasileira, especificamente com o Vitória, é uma vergonha. Fomos prejudicados contra o Botafogo em um gol anulado sem sentido. Fomos prejudicados contra o Corinthians, quando o VAR chamou e o cidadão não expulsou o jogador do Corinthians. Hoje foi um escândalo em todos os termos. Não estou discutindo se o Cruzeiro poderia já teria empatado o jogo, acho até que já merecia ter empatado, mas não precisa ser da forma que foi", disse Fábio Mota.

O lance que gerou toda a polêmica e reclamação do Vitória aconteceu na origem do gol de empate do Cruzeiro, aos 38 minutos do segundo tempo, quando a bola possivelmente tocou na mão de Matheus Henrique antes de Juan Dinneno balançar as redes. O VAR revisou o lance, mas não recomendou a anulação ao árbitro Marcelo de Lima Henrique, que confirmou o tento.

"Está nítido que não é fácil brigar no Campeonato Brasileiro da forma como estamos brigando. Fazemos um esforço fenomenal, monstruoso para enfrentar de igual para igual times fortes como esse, um time milionário com investimento de mais R$ 20 milhões e folha de R$ 30 milhões. O Cruzeiro não precisa disso. É um absurdo, é vergonhoso. Precisamos clamar pela profissionalização da arbitragem. Enquanto a arbitragem não for profissional, vamos ficar cheio de dúvidas e indagações na nossa cabeça. É um absurdo você ainda não ter uma arbitragem profissional. Nós no Brasil temos essa vergonha. Estamos vivendo uma crise histórica. A arbitragem brasileira vive seu pior momento", completou o presidente.

Com gols de Alerrandro e Osvaldo, o Vitória abriu 2 a o no placar, mas viu o zagueiro Neris ser expulso ainda na primeira etapa. No segundo tempo, Dinneno marcou duas vezes e empatou a partida.

Com o ponto conquistado no Barradão, o clube baiano foi aos 22 pontos, saiu da zona de rebaixamento (16ª posição) e empurrou o Corinthians de volta ao Z4. As duas equipes estão empatadas na pontuação, mas o Leão leva vantagem nos critérios de desempate.

O Vitória volta a campo no próximo domingo, às 18h30 (de Brasília), quando visita o São Paulo, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Morumbis. O Tricolor tem 38 pontos e ocupa a 6ª colocação.