Palmeiras punido por grito homofóbico contra o São Paulo? Colunistas opinam

O Palmeiras deve ser punido pelos gritos homofóbicos de torcedores no clássico contra o São Paulo? No UOL News Esporte desta terça (20), os colunistas Ricardo Perrone e Danilo Lavieri opinaram sobre a questão. Após o Tricolor denunciar o caso, o Alviverde emitiu nota repudiando a atitude e prometendo punição aos responsáveis.

Perrone: 'Corinthians foi punido por homofobia e a coisa parou'

Eu nunca achei essa medida de punir o clube nesses momentos ser a mais justa, mas quando aconteceu isso com o Corinthians e o Corinthians foi punido, eu estava na arquibancada no jogo contra o São Paulo e a coisa parou, eu não ouvi mais em jogo contra o São Paulo. Então, teve um efeito. Eu olho uma medida dessa e torço o nariz, tem que punir o cara que fez, vai punir o clube? Mas a gente tem um exemplo prático que deu resultado. As notas de repúdio não querem dizer nada, mas o clube trabalhar e identificar quem fez, se o cara for sócio-torcedor, afastar, tudo isso são medidas efetivas. Infelizmente, não conheci ainda no futebol outra medida, outra solução, outra alternativa, que essa punição ao clube. Ricardo Perrone

Lavieri: 'Eu estava no estádio e ouvi. Normal o Palmeiras ser punido'

Eu estava no estádio e deu para ouvir. Não sei se o Claus ouviu porque não foi algo que os 40.000 gritaram, foi bem localizado, veio da torcida organizada, mas de onde eu estava, do outro lado do estádio, deu para ouvir, sim. É verdade que foram 20, 30 segundos, mas houve esse grito. A partir do momento que você pune o Corinthians pela mesma razão, não tem como achar normal que o Palmeiras não seja punido pelo mesmo motivo. Até por por conta disso que o Perrone falou: a educação que a gente está em curso de você não desrespeitar o próximo com homofobia. Danilo Lavieri

O Palmeiras vai contestar no STJD a súmula de Raphael Claus no clássico contra o São Paulo, informou Danilo Lavieri. O Choque-Rei no Allianz foi marcado por polêmica de arbitragem, gritos homofóbicos e uma confusão generalizada no fim envolvendo até os gandulas.

