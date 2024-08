Onde vai passar Fluminense x Grêmio? Como assistir ao vivo com imagens

Fluminense e Grêmio se enfrentam hoje (20), às 19h (de Brasília), no Maracanã, pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa Libertadores. ESPN (TV por assinatura) e Disney+ (streaming —de acordo com a disponibilidade da plataforma) transmitem a partida.

O jogo de ida terminou com a vitória de virada do Grêmio. A equipe dirigida por Renato Gaúcho venceu por 2 a 1, gols de Reinaldo.

Os gaúchos, portanto, entram em campo com a vantagem do empate. O Fluminense precisa vencer por mais de um gol de diferença para se classificar no tempo normal. Uma vitória simples dos cariocas leva a decisão aos pênaltis.

As duas equipes não conseguiram vencer seus jogos atuando em casa pelo Brasileirão. O Grêmio acabou derrotado pelo Bahia por 2 a 0, enquanto o Fluminense ficou no empate em 0 a 0 com o Corinthians.

Fluminense x Grêmio -- Copa Libertadores

Data e hora: 20 de agosto, às 19h (de Brasília)

Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

Transmissão: ESPN (TV por assinatura) e Disney+ (streaming —de acordo com a disponibilidade da plataforma)