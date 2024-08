Jornal: Mbappé cobra cerca de R$ 330 milhões do PSG e leva dívida à Uefa

Após sete anos no Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé deixou o clube nesta janela de transferências para ir ao Real Madrid. Depois de dois meses fora da equipe francesa, o atacante estaria exigindo 55 milhões de euros (cerca de 330 milhões de reais) do PSG e teria levado a dívida à Uefa com ajuda da FFF (Federação Francesa de Futebol), segundo o jornal francês Le Monde.

De acordo com o veículo, o montante cobrado por Mbappé é referente a um bônus de assinatura de contrato que o atacante deveria ter recebido em fevereiro. Além disso, o astro reclama de três meses de salários atrasados (abril, maio e junho).

Faltando poucos dias para o fim do contrato, Mbappé teria notificado o PSG, exigindo o pagamento das dívidas. Na época, as cifras ultrapassavam os 100 milhões de euros (cerca de 600 milhões de reais), segundo os jornais L'Equipe, Le Monde e RMC Sport.

Há dois anos, Mbappé ficou de fora da pré-temporada do Paris Saint-Germain, após decidir que não renovaria com o clube, que tinha vínculo com o atleta até 2024. Entretanto, um acordo foi feito entre as partes, onde o jogador abriria mão de cerca de 55 milhões de euros. Segundo o L'Equipe, nenhum documento foi assinado e, portanto, os termos originais do contrato estariam mantidos.

Caso PSG e Mbappé não se resolvam, o clube pode sofrer punições, que seriam impostas pela LFP (Liga de Futebol Profissional) da França, impedindo a equipe de registrar novos atletas.

Em sete temporadas no Paris Saint-Germain, Mbappé marcou 256 gols em 308 jogos, tendo conquistado seis vezes o Campeonato Francês.