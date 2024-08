Santos: atacante some após única chance no profissional e volta para a base

O garoto Mateus Xavier parece ainda não ter convencido o técnico Fábio Carille de que merece mais chances entre os profissionais do Santos. O atacante de apenas 17 anos sumiu na equipe principal após uma única oportunidade e tem atuado nas categorias de base do clube.

Mateus Xavier, que participou do grupo que disputou a Copinha, no início do ano, chamou atenção de Carille no sub- 20 e foi relacionado pela primeira vez a um jogo do time principal diante da Chapecoense, na Vila Belmiro, em duelo válido pela 13ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

O jovem entrou numa fria, mas correspondeu. Ele foi acionado no segundo tempo daquela partida, quando o embate caminhava para um empate sem gols. O garoto, porém, fez uma boa jogada individual que gerou escanteio a favor do Peixe.

Na cobrança, Souza cruzou na medida para Willian Bigode, que completou para o gol de cabeça e assegurou a vitória. Mateus Xavier atuou por cerca de 17 minutos naquele dia.

Em seguida, o atacante foi relacionado para o duelo contra o Ceará, em Fortaleza, e diante do Ituano, na Vila. Porém, não saiu do banco de reservas em ambas as oportunidades.

O jogador não voltou a receber chances após este período entre os profissionais. O atleta não foi mais relacionado em jogos do time principal e tem alternado entre a categoria sub-20 e sub-17, na base. Sua última aparição foi no embate entre Santos e Grêmio, pelo Campeonato Brasileiro sub-17, no dia 6 de agosto.

A expectativa é que Mateus Xavier tenha que aguardar mais um pouco para receber novas oportunidades de Carille e sua comissão técnica. Isso porque a diretoria alvinegra agiu no mercado e trouxe três novos reforços para o ataque: o equatoriano Billy Arce, que já até estreou, além de Wendel Silva e Yusupha Njie, em vias de serem anunciados.

O próximo desafio do Santos na Segunda Divisão está agendado para esta quarta-feira. A equipe, que vem de derrota para o Avaí, na Vila Belmiro, por 1 a 0, encara o Guarani no Brinco de Ouro, a partir das 19h (de Brasília), em partida válida pela 22ª rodada da competição.

Com a última derrota, o Peixe deixou escapar a liderança da Série B e perdeu uma invencibilidade de dez partidas no torneio. O time de Fábio Carille, agora, é o segundo colocado da competição, com 37 pontos, atrás do Mirassol.