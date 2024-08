Lateral do São Paulo, Patryck recebe alta hospitalar após choque no clássico contra o Palmeiras

O São Paulo confirmou nesta terça-feira que o lateral direito Patryck recebeu alta hospitalar na noite desta segunda (19). Agora, o atleta permanecerá em repouso domiciliar, respeitando protocolo de concussão, e deve retornar às atividades diárias no CT na próxima semana.

No último domingo, o defensor sofreu um trauma durante o clássico contra o Palmeiras, no Allianz Parque, pelo Campeonato Brasileiro. Após a realização de exames, foi diagnosticada uma fratura na clavícula direita.

No duelo, que terminou 2 a 1 para o Alviverde, Patryck teve que deixar o campo no segundo tempo após choque com o jovem atacante Estevão, no qual o lateral bateu a cabeça no gramado e caiu desacordado. Rapidamente, ele foi retirado do gramado pela ambulância e levado ao hospital.

O São Paulo não informou o tempo de recuperação do jogador. Porém, por conta da gravidade da lesão, Patryck deve desfalcar o Tricolor Paulista nas próximas partidas.

Na próxima quinta-feira, às 19h (de Brasília), o São Paulo enfrenta o Nacional, do Uruguai, no Morumbis, pela volta das oitavas de final da Libertadores. Na ida, as equipes empataram em 0 a 0.