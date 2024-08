Lateral do Corinthians, Tamires passará por cirurgia após lesão no tornozelo nas Olimpíadas

Na tarde desta terça-feira, o Corinthians informou que a lateral Tamires precisará passar por cirurgia para tratar de uma lesão ligamentar extensa da sindesmose do tornozelo direito. O procedimento cirúrgico está marcado para esta quarta-feira.

Tamires se lesionou defendendo a Seleção Brasileira feminina nas Olimpíadas de Paris 2024. A defensora sentiu o problema no tornozelo na vitória de 1 a 0 sobre a França, nas quartas de final da competição, e teve de ser cortada dos Jogos.

"A lateral Tamires será submetida a tratamento cirúrgico nesta quarta-feira, como parte de sua recuperação de uma lesão ligamentar extensa da sindesmose do tornozelo direito, ocorrida durante a participação dela nos Jogos Olímpicos", escreveu o Timão em nota oficial.

Segundo o comunicado do Alvinegro paulista, Tamires terá toda a assistência do Núcleo de Saúde e Perfomance do clube durante o período de recuperação. Os profissionais vem acompanhando a lateral desde seu retorno ao Brasil.

Manhã de treino aqui no CT!?? Amanhã tem Corinthians em campo pelo Campeonato Brasileiro, contra o Avaí Kindermann, às 15h, na Fazendinha. ? - Rodrigo Gazzanel#AsBrabas#VaiCorinthians pic.twitter.com/OSRdMZspcN ? Corinthians Futebol Feminino (@SCCPFutFeminino) August 20, 2024

A lateral esquerda se junta a Lelê e a Gabi Zanotti no departamento médico do Corinthians. A goleira se recupera de cirurgia no ligamento cruzado anterior (LCA) do joelho esquerdo, enquanto a meio-campista trata uma lesão ligamentar lateral no tornozelo direito.

Apesar de não ter atuado nos últimos dois jogos do Brasil nas Olimpíadas, Tamires fez parte do elenco que disputou os Jogos, disputou duas partidas, e também recebeu a medalha de prata após a derrota de 1 a 0 para os Estados Unidos na decisão.

Já com a camisa do Corinthians, Tamires também vinha fazendo temporada regular. A jogadora entrou em campo em 17 oportunidades e marcou dois gols, além de ter contribuído com quatro assistências. Agora, busca se recuperar o mais rápido possível para voltar a reforçar o Timão.