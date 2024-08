Venezuelano chega a SP para fechar com Corinthians: 'Não pensei duas vezes'

Próximo de ser anunciado como novo reforço do Corinthians, o venezuelano José Martínez desembarcou em São Paulo nesta terça-feira. O volante de 30 anos segue para realizar exames médicos antes de assinar o contrato com o Timão.

"Estou super feliz de vestir a camisa do Corinthians. Quando me falaram sobre o Corinthians não pensei duas vezes e tomei a decisão de vir, porque já queria vir ao Brasil, ainda mais para um equipe grande como o Corinthians. Recebi muitas mensagens em minhas redes. Quero ver como a torcida se comporta, como é o estádio. Quero desfrutar de cada momento com a equipe", disse José Martínez no desembarque.

A reportagem da Gazeta Esportiva apurou que, para efetuar a contratação de Martínez em definitivo, o Corinthians vai pagar cerca de US$ 1,8 milhões (R$ 10 milhões) ao Philadelphia Union, dos EUA.

O venezuelano estava no futebol norte-americano desde 2020, onde disputou 148 jogos, marcou três gols e distribuiu dez assistências. O volante também tem passagens por Deportivo JBL de Zulia e FC Zulia, da Venezuela.

José Martínez acumula convocações para a seleção venezuelana e disputou as duas últimas edições da Copa América. Ao todo, já entrou em campo 31 vezes pela equipe nacional.

O Corinthians ainda aguarda a chegada do atacante Héctor Hernández. Além deles, o clube já anunciou outros cinco reforços nesta janela de transferências. Hugo Souza, André Ramalho, Charles, Alex Santana e Talles Magno foram contratados e já estão à disposição do treinador Ramón Díaz.

O Timão volta a campo nesta terça-feira, às 21h30 (de Brasília), quando recebe o Bragantino, pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa Sul-Americana, na Neo Química Arena.

Por conta da vitória no jogo de ida, por 2 a 1, o Corinthians terá a vantagem de jogar pelo empate para garantir vaga direta nas quartas de final. Uma derrota por um gol de diferença leva a decisão para os pênaltis, enquanto um revés maior classifica o Bragantino.