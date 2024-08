Jornal revela interesse de clube inglês em meia do Galo e chama jogador de "novo Savinho"

O meia Alisson, de 18 anos, tem chamado a atenção da mídia internacional. O jogador do Atlético-MG teria atraído o interesse do Everton, da Inglaterra, segundo o jornal espanhol AS. O veículo ainda chamou o atleta de "novo Savinho", brasileiro que reforçou o Manchester City nesta temporada.

Alisson se destacou durante o Campeonato Mineiro, quando o Galo ainda era comandado pelo técnico Luiz Felipe Scolari. No estadual, o atleta disputou sete partidas e foi peça importante na conquista do torneio.

Após a chegada do argentino Gabriel Milito, o jogador continuou a ganhar minutos, sendo utilizado regularmente na equipe atleticana. Entretanto, Alisson sofreu uma torção no tornozelo esquerdo em um jogo contra o Fortaleza, pelo Brasileirão, ficando fora de ação durante 51 dias. O meia só voltou a entrar em campo na última terça-feira, contra o San Lorenzo, pela Libertadores.

De acordo com o veículo espanhol, o Everton teria o desejo de contratar Alisson antes do fim desta janela de transferências. O Atlético-MG, por sua vez, desejaria que o jogador permanecesse até o final do ano, que coincide com a metade da temporada europeia.

Em 2024, Alisson marcou dois gols e deu uma assistência em 24 jogos pelo Galo, totalizando 960 minutos na temporada. O próximo jogo da equipe mineira é contra o San Lorenzo, nesta terça-feira, às 21h30 (de Brasília), pelo segundo jogo das oitavas de final da Copa Libertadores.