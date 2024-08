Joia da base se recupera de lesão e vive expectativa por primeira chance no Santos

O Santos pode ter uma novidade na partida contra o Guarani, marcada para esta quarta-feira, no Brinco de Ouro, em Campinas, às 19h (de Brasília), pela 22ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Trata-se do meia Bernardo.

Conforme apurou a reportagem da Gazeta Esportiva, o jogador, tratado como uma das joias das categorias de base do clube, está 100% recuperado de uma lesão muscular na posterior da coxa direita e tem treinado sem restrições, no CT Rei Pelé.

Destaque na categoria sub-20, Bernardo começou a treinar frequentemente entre os profissionais do Santos em maio deste ano. Ele vinha chamando atenção de Fábio Carille e foi convocado para integrar as atividades ao lado do elenco profissional.

O garoto, contudo, teve que lidar com algumas lesões. Observado por Carille nos treinamentos, ele vinha defendendo o time sub-20, onde sofreu a contusão na coxa.

Depois de tratar o problema, Bernardo realizou um trabalho específico de recondicionamento físico ao lado do grupo de fisioterapeutas do clube. Ele depois, iniciou um processo de transição para as atividades com bola.

O meia de 19 anos voltou a participar normalmente dos trabalhos com o elenco na última sexta-feira. No treino desta última segunda-feira, ele também marcou presença. Sendo assim, o jogador enfim está à disposição de Carille e pode ser relacionado para os próximos compromissos do Santos nesta temporada.

Pode pesar na decisão do treinador a falta de ritmo de Bernardo. Ele entrou em campo pela última vez no jogo contra o Santo André, pelo Campeonato Paulista sub-20, há pouco mais de dois meses.

O jovem possui contrato com o Santos até dezembro de 2026. Na atual temporada, são nove partidas disputadas com o time sub-20: quatro pelo Brasileiro e cinco pelo Estadual. Ele agora vive expectativa de ganhar sua primeira chance entre os profissionais.

Bernardo, inclusive, pode ser uma espécie de reforço caseiro para uma posição carente do Santos. O time tem sofrido nos últimos jogos durante a ausência de Giuliano, machucado.

A única alternativa para o setor, neste momento, é Serginho. Ele, porém, não tem tido atuações convincentes. Miguel Terceros, o Miguelito, outra promessa da base, chegou a ganhar oportunidades, mas também não desempenhou bem e já até retornou à equipe sub-20.