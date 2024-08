Jogo do Corinthians hoje: horário e onde assistir ao vivo

Corinthians e Red Bull Bragantino se enfrentam hoje (20), às 21h30 (de Brasília), na Neo Química Arena, pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa Sul-Americana.

A primeira partida terminou com vitória do Corinthians por 2 a 1. O Alvinegro abriu 2 a 0, com gols de Giovane e Talles Magno, enquanto Helinho descontou para o Massa Bruta.

O time comandado por Ramón Díaz entra em campo com a vantagem do empate. Vitória simples do Bragantino leva a decisão para as penalidades.

As equipes não conseguiram vencer seus jogos na última rodada do Brasileirão. O Corinthians ficou no empate com o Fluminense, enquanto o Red Bull Bragantino perdeu para o Fortaleza.

Corinthians x Red Bull Bragantino -- Copa Sul-Americana

Data e hora: 20 de agosto, às 21h30 (de Brasília)

Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)

Transmissão: SBT (TV aberta), ESPN (TV por assinatura) e Disney+ (streaming —de acordo com a disponibilidade da plataforma)