Flamengo informa desistência da Atalanta por Wesley: 'Aqui não é várzea'

Do UOL, no Rio de Janeiro (RJ)

O diretor-executivo do Flamengo, Bruno Spindel, informou que a Atalanta (ITA) desistiu da contratação do lateral-direito Wesley, em uma negociação que girava na casa de R$ 96 milhões, e mais bônus. A declaração foi dada na sede da CBF, antes do sorteio das quartas de final da Copa do Brasil.

O Flamengo não é clube de várzea e nenhum jogador do Flamengo irá viajar sem contrato assinado. O Flamengo é um clube brasileiro grande, de padrão mundial, e se eles acham que isso aqui é várzea, várzea é em outro lugar

Bruno Spindel, diretor-executivo do Flamengo

O que aconteceu

A data para a finalização do negócio se tornou obstáculo nas tratativas. Durante as conversas, o Rubro-Negro demonstrou intenção de contar com o jogador contra o Bolívar, na Libertadores, enquanto os italianos insistiam em uma liberação imediata.

Bruno Spindel falou sobre o desencontro nas conversas. Segundo o dirigente, o clube carioca foi informado sobre a desistência de forma extraoficial, pouco após aceitar os prazos pedidos pelos italianos.

"O Flamengo foi comunicado extraoficialmente da desistência da Atalanta em relação ao Wesley. As negociações seguiram por um tempo, chegaram em valores que pareciam bons para todas as partes e, de forma repentina, a Atalanta desistiu do negócio. Havia uma pequena discussão de cláusula quanto à data para terminar todo o trâmite para que o jogador fosse inscrito lá entre os dias 23 e 26. Não era a data da viagem para exames, era a data para terminar todo o trâmite de exame e assinatura de contrato. A única cláusula que havia discussão era esse prazo para terminar todos os trâmites", disse.

Hoje de manhã, o Flamengo aceitou o dia 23, que era o que inicialmente eles queriam. Poucas horas depois deles reclamarem dessa única alteração no contrato, hoje à tarde fomos comunicados, informalmente, que eles desistiram. Imaginamos que eles tenham encontrado um outro atleta que interessasse mais Spindel

Bruno Spindel explicou que houve debate entre Flamengo e Atalanta antes da desistência dos italianos. Os cariocas aceitaram o prazo indicado inicialmente pela diretoria da Atalanta, mas depois foram informados que as conversas não teriam avanço.

"Eles fizeram o documento, é um documento longo que, normalmente, é o clube vendedor que faz. Aceitamos e fizemos uma pequena alteração no documento. Devolvemos revisado. Precisa ser revisado com calma, seria uma transferência importante e complexa. Aceitamos todo o restante do documento. Depois, hoje de manhã cedo, eles falaram que não aceitavam, a gente discutiu, voltou para a data inicial que eles desejavam e pedimos que enviassem assinado", afirmou.

O dirigente aumentou o tom ao falar sobre uma possível viagem imediata de Wesley. Ele ressaltou que o jogador não iria antes de o Flamengo não revisar e aceitar todos os pontos.

Flamengo não é clube de várzea. Nenhum jogador vai viajar do Flamengo sem contrato assinado, a gente é um clube brasileiro, grande, de padrão mundial, se eles acham que isso aqui é várzea, várzea é em outro lugar. Nenhum jogador do Flamengo viaja sem documento aprovado por todas as partes e contrato assinado por todas as partes. Aqui não é várzea.

Spindel ressaltou que o Flamengo conta com Wesley. Apesar de a diretoria ter aceitado realizar a venda, o diretor avisou que o clube vê potencial no lateral.

"Sempre contamos com o Wesley. É um atleta que nos ajudou e vai continuar ajudando muito, tem um potencial enorme. Vai ajudar demais. Mais uma vez, não entendemos a postura da Atalanta", apontou.