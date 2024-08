Flaco López vê vitória em clássico como "gasolina" para Libertadores e projeta decisão no Allianz

O atacante Flaco López ganhou confiança depois de marcar os gols que deram a vitória para o Palmeiras em clássico contra o São Paulo, disputado no Allianz Parque, no último domingo. O camisa 42 voltou a balançar a rede depois de seis jogos. Para ele, o triunfo conquistado no fim dá "gasolina" para o duelo decisivo da Libertadores.

"Deu mais gasolina que precisamos para a Libertadores. Estamos preparados, estou muito feliz porque hoje já vi meus companheiros todos ligados e sei que vamos fazer um grande jogo e, se Deus quiser, alcançar nosso objetivo. Já treinamos e começamos a preparar para esse jogo, que será um grande espetáculo no Allianz mais uma vez", disse o artilheiro.

Flaco López anotou o primeiro gol aos sete minutos do segundo tempo e fez o segundo aos 56, no último minuto de acréscimos. Com isso, ele chegou a seu 28° gol pelo clube, o 18° nesta temporada. Neste ano, ele soma 45 jogos e outras cinco assistências.

Ao bater o São Paulo, por 2 a 1, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Verdão voltou a vencer na competição depois de quatro jogos. A equipe teve nessa sequências duas derrotas e dois empates. O Palmeiras fica agora com 41 pontos, na terceira posição.

"Foi muito importante para todo mundo. Precisávamos dessa vitória. Muito feliz pelo jeito que foi também. Mais uma noite mágica no Allianz Parque. Ficamos muito felizes e nos dá muita gasolina para continuarmos nossa caminhada", finalizou Flaco.

O Palmeiras volta a campo nesta quarta-feira para enfrentar o Botafogo em jogo de volta das oitavas de final da Libertadores. A bola rola às 21h30 (de Brasília), no Allianz Parque, em São Paulo (SP).