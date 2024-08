Fla vê 'velho fantasma' e chega esfacelado para decisão na Libertadores

Do UOL, no Rio de Janeiro (RJ)

Lesões, desfalques, calendário. O cenário se repete e, agora sob o comando de Tite, o Flamengo novamente tem dificuldade em lidar com velhos "fantasmas" que já atormentaram comissões técnicas anteriores.

O que aconteceu

Rubro-negro chega esfacelado para o decisivo jogo contra o Bolívar, na altitude de La Paz (BOL), pela Libertadores. Aos menos quatro desfalques importantes já são certos, e a lista pode aumentar.

O tema está longe de ser novo no Flamengo. Maurício Barbieri, Abel Braga, Jorge Jesus, Paulo Sousa e outros conviveram com o assunto.

Paulo Sousa, que passou pelo Fla em 2022, por exemplo, teve 29 desfalques em quatro meses. Abel e Dorival viram a questão de poupar jogadores criar arestas na relação com a diretoria.

Tite indicou questionamento sobre "prioridades" no início do ano. Após a conquista do Carioca, o treinador citou a necessidade de um norte no planejamento. "O aspecto clínico tira atletas, fisiologia não tira atletas. Engloba parte tática e daqui a pouco vai ter um jogador que é necessário. Flamengo não paga preço de saúde de atleta para vencer jogo. É sentar pra ver o que a direção também tem. A diretoria colocou que a prioridade era vencer o Carioca. Bruno Spindel, Marcos Braz e Luiz colocaram isso. Agora é sentar e elencar esse norte", disse, após derrotar o Palestino, pela Libertadores.

A declaração não caiu bem internamente. Em entrevista coletiva, o vice de futebol, Marcos Braz, disse que todos haviam entendido o posicionamento, mas ressaltou que a determinação do presidente, Rodolfo Landim, é a de entrar para brigar por todos os títulos.

O cenário atual

Pedro e Gabigol possuem lesões musculares. O primeiro tem prazo de retorno em duas semanas, e o segundo em um mês.

Everton Cebolinha e Viña passaram por cirurgias e não atuam mais na temporada. Já Arrascaeta e Allan são dúvidas.

Arrascaeta sentiu dores musculares no clássico contra o Botafogo. Ele foi substituído logo no início do jogo e está em tratamento intensivo.

Já Allan foi diagnosticado com tracos falcêmicos. É uma situação atípica onde o volante pode potencializar quadros de desidratação, hipertermia, acidose e alteração de oxigenação do sangue em atividades físicas em regiões de altitude. No caso do jogo contra o Bolívar, ele será realizado a mais de três mil metros acima do nível do mar, fato que o fez ser poupado no duelo com os bolivianos na fase de grupos, por exemplo.

Gerson precisou ser substituído durante o clássico com o Botafogo. Segundo Tite, a decisão foi para preservar o volante e evitar que ele se lesionasse:

Nós tínhamos que jogar dois jogos em um só, esse [contra o Botafogo] e o de quinta [contra o Bolívar]. Eu precisava tirar ou não teria o Gerson na quinta Tite

De la Cruz pede desculpas por não jogar, e Rossi acusa cansaço

Tite revelou, após a derrota para o Botafogo, que De la Cruz chegou a pedir desculpas por não jogar o clássico com o Botafogo. O meia uruguaio apresentava índices físicos que deixaram o departamento médico em alerta, o que motivou a recomendação para que ele fosse poupado da partida.

"Sabe o que o Nico (De la Cruz) falou para mim?: 'Professor, desculpa, eu não tinha condições'. Não tem que pedir desculpa. Se não tem condição, não vai", comentou.

Já o goleiro Rossi acusou um cansaço da equipe diante dos alvinegros. Na avaliação do argentino, o adversário estava mais descansado: