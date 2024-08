Expulso contra o Palmeiras, Luciano ultrapassa 20 cartões na temporada

O atacante Luciano é o artilheiro do São Paulo no ano, com 14 gols marcados. Todavia, não são apenas as bolas na rede que andam ao lado do camisa dez do Tricolor Paulista. Expulso após receber segundo amarelo na derrota para o Palmeiras, por 2 a 1, ele chegou a 21 cartões recebidos na temporada.

Luciano recebeu o primeiro cartão amarelo na comemoração após marcar o gol de empate do São Paulo. Em seguida, na reta final do jogo, o atacante foi advertido depois de cometer falta em Felipe Anderson e foi expulso do clássico. Com um a menos, o Tricolor sofreu o segundo tento e saiu derrotado do Choque-Rei deste domingo, no Allianz Parque, pela 22ª rodada do Brasileirão.

Com as três advertências no clássico, Luciano chegou a 21 cartões recebidos no ano. Ao todo, foram 19 amarelos e dois vermelhos, números bem maiores em relação

à última temporada, quando recebeu 13 cartões - todos amarelos.

O atacante é disparado o jogador do elenco são-paulino com mais cartões na temporada. O lateral esquerdo Welington aparece na segunda posição da lista, com dez amarelos e nenhum vermelho.

Dos últimos dez jogos que disputou, Luciano recebeu nove cartões, quase um por partida. O atacante possui 43 aparições pelo São Paulo em 2024.

Luciano desfalca o São Paulo na próxima rodada do Campeonato Brasileiro, contra o Vitória, no domingo. Em contrapartida, o atacante está disponível para encarar o Nacional-URU, nesta quinta-feira, pela volta das oitavas de final da Libertadores. Todavia, ele recebeu amarelo no jogo de ida e, caso seja advertido novamente, fica pendurado para o primeiro jogo das quartas de final.