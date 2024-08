Corinthians: Ex-presidente nega suposto envolvimento do PCC em contratações

Ex-presidente do Corinthians, Duilio Monteio Alves negou o suposto envolvimento do PCC (Primeiro Comando da Capital) na negociação de jogadores.

"O Corinthians e eu nunca tivemos nenhum tipo de contato e nem negócios com essa pessoa", disse Duílio Monteiro Alves — mandatário alvinegro entre 2021 e 2023 — sobre suposta negociação com Rafael Maeda Pires, o Japa, que consta nas investigações como possível intermediário nas negociações de Du Queiroz e Igor Formiga em 2021.

Japa também é apontado como homem forte da principal facção criminosa da capital paulista até maio de 2023, quando foi encontrado morto no Tatuapé.

"Negociamos qualquer contrato em relação a jogadores com seus representantes legais devidamente documentados com procuração para representá-los. Nesses casos os procuradores dos atletas eram com Bruno Paiva e posteriormente com seu irmão Felipe Paiva", completou Duílio à coluna.

Josmar Jozino, colunista do UOL, revelou na última segunda-feira (19) detalhes de uma investigação conduzida pelo Gaeco (Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado), que aponta contratações dos atletas foram bancadas ilicitamente.

O Corinthians se disse surpreso com a notícia e se colocou à disposição para fornecer documentos às autoridades e prestar possíveis esclarecimentos. O clube emitiu uma nota oficial na última segunda-feira (19).