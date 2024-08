Desfalcado, Flamengo avança em preparação para pegar o Bolívar nas oitavas da Libertadores

Na manhã desta terça-feira, no Ninho do Urubu, o elenco do Flamengo avançou na preparação e fez o que foi seu segundo treino para enfrentar o Bolívar, em La Paz, no jogo de volta das oitavas de final da Copa Libertadores.

O técnico Tite precisará quebrar a cabeça para escalar o Rubro-Negro carioca na partida, uma vez que terá quatro desfalques certos. Os atacantes Gabigol, Pedro e Everton Cebolinha, além do lateral esquerdo Matías Viña, tratam de suas respectivas lesões e serão ausências.

Enquanto isso, o meia-atacante Arrascaeta é dúvida para o confronto. O uruguaio precisou deixar o gramado após sentir dores na coxa na derrota por 4 a 1 para o Botafogo, no último domingo, pelo Brasileirão. Assim, ainda não se sabe se ele terá condições físicas de atuar.

Em contrapartida, o Flamengo poderá contar com o retorno de uma peça importante no meio-campo. O volante Erick Pulgar, que cumpriu suspensão no clássico do último domingo, volta a ficar à disposição do treinador rubro-negro.

O grupo fechará a preparação para o embate nesta quarta-feira e, na sequência, viajará para a Bolívia. O Flamengo visita o Bolívar nesta quinta-feira, às 21h30 (de Brasília), no Estádio Hernando Siles, pelo duelo de volta das oitavas de final da Libertadores.

Os comandados de Tite abriram uma boa vantagem no jogo de ida, disputado no Maracanã: venceram por 2 a 0, com gols de Luiz Araújo e Léo Pereira. Assim, a equipe carioca pode perder por até um gol de diferença que irá às quartas. Em caso de empate no agregado, a vaga será decidida nos pênaltis.