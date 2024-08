Corinthians condena falas de presidente do Vitória sobre possível ajuda da arbitragem

O Corinthians se pronunciou nesta terça-feira a respeito das acusações feitas pelo presidente do Vitória, Fábio Mota. sobre uma possível ajuda da arbitragem ao Timão e ao Fluminense, que lutam com a equipe baiana para fugir do rebaixamento no Campeonato Brasileiro.

Em nota (veja a versão completa ao fim da matéria), o Corinthians repudiou o mandatário do Vitória, classificando suas falas como lamentáveis. Além disso, o Timão afirmou que as declarações "são levianas, sem fundamento, além de promover um ambiente negativo no esporte".

Nesta segunda-feira, o Vitória empatou em 2 a 2 com o Cruzeiro, no Barradão, em jogo válido pelo Brasileirão. O rubro-negro baiano reclama de um toque de mão no segundo gol da Raposa e, assim, o gol teria que ser anulado. Entretanto, o tento foi validado, gerando uma revolta por parte da direção do Leão.

"É escandaloso, é vergonhoso, o Cruzeiro não precisava disso. Será que o Corinthians e o Fluminense precisavam disso para não cair e para o Vitória cair, por que no elo é o de menor investimento?", disse o mandatário, na coletiva de imprensa após o jogo.

Com o empate, o Vitória saiu da zona de rebaixamento e ocupa a 16ª posição, com 22 pontos em 23 jogos. O Corinthians voltou ao Z-4, no 17º lugar, com a mesma pontuação que a equipe baiana, porém, atrás no número de vitórias na competição. O Fluminense é o 18º colocado, com 21 pontos em 22 partidas.

Veja a nota completa do Corinthians divulgada nesta terça-feira:

"O Sport Club Corinthians Paulista repudia às declarações recentes do presidente do Esporte Clube Vitória que, de forma lamentável, insinuou que o Corinthians está recebendo favorecimentos da arbitragem no campeonato brasileiro.

As afirmações são levianas, sem fundamento, além de promover um ambiente negativo no esporte.

O futebol, até pela sua representatividade, deve ser pautado pela integridade, pelo respeito e pelo fair play, tanto dentro quanto fora de campo.

Sugerir que um clube está sendo favorecido, ataca a credibilidade da competição, gerando um clima destrutivo no esporte, prejudicial para todos os envolvidos - jogadores, torcedores, dirigentes e, sobretudo, para a essência esportiva que nos une.

É fundamental que as declarações feitas por figuras públicas sejam embasadas em respeito e, sobretudo, responsabilidade.

Todas as semanas, os clubes se sentem prejudicados pela arbitragem, o que mostra que o problema está associado à capacidade e preparação daqueles que deveriam, simplesmente, aplicar as regras do jogo, e não ao favorecimento de qualquer clube.

Sport Club Corinthians Paulista"