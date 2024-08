Corinthians condena fala de presidente do Vitória: 'Sem fundamento'

Do UOL, no Rio de Janeiro (RJ)

O Corinthians publicou uma nota oficial em que repudia as declarações de Fábio Mota, presidente do Vitória. O mandatário do clube baiano reclamou da arbitragem e insinuou favorecimento a Corinthians e Fluminense na briga contra o rebaixamento no Brasileiro.

As afirmações são levianas, sem fundamento, além de promover um ambiente negativo no esporte. (...) Sugerir que um clube está sendo favorecido, ataca a credibilidade da competição, gerando um clima destrutivo no esporte, prejudicial para todos os envolvidos Trecho da nota do Corinthians

O que aconteceu

Fábio Mota se pronunciou após o empate do Vitória com o Cruzeiro em 2 a 2. Ele reclamou do lance que gerou o segundo gol da equipe mineira.

O clube baiano aponta toque de mão de Matheus Henrique no início da jogada. O VAR revisou o lance, mas não recomendou a anulação ao árbitro Marcelo de Lima Henrique, que confirmou o gol.

"Não costumo fazer isso, nunca fiz como presidente do Vitória, mas hoje acho que passou de todos os limites. O que está acontecendo com a arbitragem brasileira, especificamente com o Vitória, é uma vergonha. (...) É vergonhoso, o Cruzeiro, o Corinthians, o Fluminense não precisam disso para não cair. Será que é para o Vitória cair, porque é o que tem menor investimento? É isso que precisamos saber", disse.

Veja nota do Corinthians

"O Sport Club Corinthians Paulista repudia as declarações recentes do presidente do Esporte Clube Vitória que, de forma lamentável, insinuou que o Corinthians está recebendo favorecimentos da arbitragem no campeonato brasileiro.

As afirmações são levianas, sem fundamento, além de promover um ambiente negativo no esporte.

O futebol, até pela sua representatividade, deve ser pautado pela integridade, pelo respeito e pelo fair play, tanto dentro quanto fora de campo.

Sugerir que um clube está sendo favorecido, ataca a credibilidade da competição, gerando um clima destrutivo no esporte, prejudicial para todos os envolvidos - jogadores, torcedores, dirigentes e, sobretudo, para a essência esportiva que nos une.

É fundamental que as declarações feitas por figuras públicas sejam embasadas em respeito e, sobretudo, responsabilidade.

Todas as semanas, os clubes se sentem prejudicados pela arbitragem, o que mostra que o problema está associado à capacidade e preparação daqueles que deveriam, simplesmente, aplicar as regras do jogo, e não ao favorecimento de qualquer clube.

Sport Club Corinthians Paulista"