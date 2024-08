Conmebol anuncia mudança de horário de Brasil x Equador pelas Eliminatórias da Copa do Mundo

A Conmebol comunicou na manhã desta terça-feira a mudança no horário do duelo entre Brasil e Equador, no dia 6 de setembro, no Couto Pereira, em Curitiba, pelas Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo de 2026. A partida foi adiada em 15 minutos. Anteriormente, o confronto seria disputado às 21h45 (de Brasília) e, agora, será realizado às 22h.

La Dirección de Competiciones y Operaciones de la CONMEBOL comunicó el cambio de horario en partido de #EliminatoriasSudamericanas.

? https://t.co/OGCNgB2gyK pic.twitter.com/Xb99sMTNYR ? CONMEBOL Media (@ConmebolMedia) August 20, 2024

A Seleção Brasileira visa se recuperar após o fracasso e a eliminação precoce nas quartas de final da Copa América, para o Uruguai, nos pênaltis.

Nas Eliminatórias, a equipe nacional também vem tendo um desempenho abaixo do esperado. Após seis jogos, o Brasil ocupa a sexta colocação, com sete pontos conquistados. Ao todo, foram duas vitórias, um empate e três derrotas.

O técnico Dorival Júnior irá fazer sua estreia na competição. A convocação do treinador deve sair ainda nesta semana, até sexta-feira, por conta do prazo imposto pela FIFA, que exige a entrega da lista em no máximo dez dias antes do início dos treinos.

Já o Equador também terá uma novidade para o confronto. O país passou por uma troca no comando depois da disputa da Copa América. Sebastián Beccacece, ex-auxiliar de Jorge Sampaoli, substituiu o espanhol Félix Sánchez e assumiu a equipe.

O próximo rival do Brasil soma oito pontos nas Eliminatórias para a Copa do Mundo e ocupa a quinta colocação. A seleção equatoriana poderia estar na quarta posição, porém sofreu uma punição de três pontos, por conta de erro na documentação do lateral direito Byron Castillo.