Conmebol altera horário de jogo do Brasil pelas Eliminatórias

A partida entre Brasil e Equador, válido pela sétima rodada das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa de 2026, teve horário alterado

O que aconteceu

O jogo agora está marcado para as 22h (de Brasília). A partida segue prevista para ocorrer em 6 de setembro, no Couto Pereira, em Curitiba.

O horário original era 21h45. Segundo a Conmebol, a alteração foi feita após pedido da CBF acatado pela Fifa.

A partida é o primeiro de dois compromissos da seleção nesta Data Fifa. O Brasil também enfrentará o Paraguai, no dia 10, às 21h30, no Defensores del Chaco, em Assunção.

O Brasil não vence há quatro jogos nas Eliminatórias. A seleção ocupa a sexta colocação, com 7 pontos, e no momento é o último país na zona de classificação direta à Copa.

Este será o primeiro jogo de Dorival nas Eliminatórias. O técnico, que assumiu a seleção neste ano, disputou somente amistosos e a Copa América até agora. A equipe nacional venceu três jogos e empatou cinco (um deles terminou em eliminação nos pênaltis) no período.

O Equador está na frente do Brasil mesmo com punição. Os equatorianos obtiveram desempenho suficiente para conquistar 11 pontos em seis rodadas, porém perderam três deles por conta de problemas na documentação de Bryon Castillo na edição anterior do torneio.