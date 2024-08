São Paulo: Sem Ferreirinha, Nestor e Michel Araújo disputam vaga de titular

O atacante Ferreirinha sofreu uma lesão no tendão do quadríceps da perna esquerda e vai desfalcar o São Paulo nos próximos jogos. Com isso, os meias Rodrigo Nestor e Michel Araújo aparecem como os nomes mais cotados para suprir a ausência do atleta.

O tempo de recuperação de Ferreirinha ainda não foi divulgado pelo São Paulo, mas o atleta é desfalque certo para o duelo de volta das oitavas de final da Libertadores, contra o Nacional-URU. O jogo acontece nesta quinta-feira, no Morumbis, às 19h (de Brasília).

Contra o Palmeiras, o técnico Luis Zubeldía escalou Michel Araújo como ala-esquerdo e Nestor como volante ao lado de Bobadilla. Ferrerinha atuou como ponta pela esquerda, formando trio de ataque com André Silva e Wellington Rato.

Todavia, após a lesão de Ferreirinha, o lateral esquerdo Patryck Lanza entrou em campo, e Michel Araújo subiu para jogar na posição do camisa 47 do Tricolor, deixando o jovem na ala.

O volante Luiz Gustavo volta ao time titular contra o Nacional-URU no lugar de Nestor. O ataque deve ser composto por Lucas pela direita, Luciano no meio e Calleri isolado na frente.

Ferreirinha tem sido o ponta-esquerda titular do São Paulo desde a chegada de Zubeldía. Portanto, com sua ausência, a posição fica em aberto.

Canhotos, Nestor e Michel Araújo costumam atuar pelo lado esquerdo do campo quando escalados. Ambos já foram utilizados por Zubeldía nesta configuração e por isso despontam como os favoritos para substituir Ferreirinha.

Nestor, inclusive, era o dono da posição em 2023, mas perdeu espaço após sofrer lesão ligamentar no joelho esquerdo. Com a boa temporada de Ferreirinha, o meia passou a frequentar o banco de reservas.

Além dos atletas, Zubeldía também tem como opções Erick e Wellington Rato, além do jovem Willian Gomes. Contudo, o primeiro e o terceiro foram pouco utilizados com o treinador argentino, e o segundo joga pelo lado direito do campo.