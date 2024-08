Copa do Brasil pode ter Corinthians x Flamengo e clássico só na final

A definição do chaveamento da Copa do Brasil colocou Corinthians e Flamengo do mesmo lado e abriu a possibilidade de um clássico paulista ou carioca na grande final.

O que aconteceu

Corinthians e Flamengo podem se enfrentar em eventual semifinal. Os clubes com as maiores torcidas do país caíram do lado direito da chave e disputarão uma vaga na decisão caso eliminem Juventude e Bahia, respectivamente.

Há também a possibilidade das semis da Copa do Brasil contarem apenas com times cariocas e paulistas. Isso porque, do outro lado da chave estão São Paulo e Vasco, que também podem se encarar caso passem por Atlético-MG e Vasco, respectivamente, nas quartas de final.

Já um clássico estadual só poderá acontecer na final, com os seguintes embates: Vasco x Flamengo e São Paulo x Corinthians.

Veja o chaveamento da Copa do Brasil