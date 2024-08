CBF define confrontos das quartas de final da Copa do Brasil; veja todos os jogos

Estão definidos os jogos das quartas de final da Copa do Brasil de 2024. A CBF sorteou os duelos em um evento no Rio de Janeiro, nesta sexta-feira. Todos os clubes estavam no mesmo pote e não havia nenhuma restrição de confronto.

Atual campeão, o São Paulo encara o Atlético-MG. Vice em 2023, o Flamengo terá pela frente o Bahia. Já o Corinthians duela com o Juventude.

O sorteio também definiu o chaveamento até a grande final. O vencedor de Vasco x Athletico encara quem passar de Alético-MG x São Paulo na semifinal. Do outro lado, estão Flamengo x Bahia e Corinthians x Juventude.

Como de costume na Copa do Brasil, serão jogos de ida e volta. As datas base das partidas são 28 de agosto e 12 de setembro.

VEJA TODOS OS DUELOS