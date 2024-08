São Paulo: Casares e Belmonte avaliam contratação de novo reforço para zaga

O São Paulo anunciou nesta segunda-feira a contratação do zagueiro Ruan Tressoldi, que pertence ao Sassuolo, da Itália. O defensor assinou por empréstimo com o Tricolor até junho de 2025. O presidente Julio Casares e o diretor de futebol Carlos Belmonte avaliaram a chegada do atleta de 25 anos.

"O trabalho de análise de mercado tem sido intenso. Em conjunto com a comissão técnica, nosso departamento tem buscado com rapidez e eficiência os mais diversos nomes, sempre com o olhar para o potencial e para a oportunidade de mercado. E a chegada do Ruan mostra isso", disse Casares, em nota divulgada pelo São Paulo.

"O Ruan é um jogador que faz parte do nosso monitoramento há bastante tempo e que o Zubeldía gostou desde o primeiro momento que apresentamos a ele. Para nossa satisfação deu tudo certo", apontou Belmonte.

?? Ruan Tressoldi: "Estou muito feliz por estar aqui, de novo no meu país, perto da minha família, das pessoas que eu amo e nesse clube gigantesco. Acho que a gente tem tudo para conquistar grandes coisas esse ano".#VamosSãoPaulo ?? ? Nilton Fukuda / saopaulofc pic.twitter.com/GVKtQfzCzS ? São Paulo FC (@SaoPauloFC) August 19, 2024

Apesar de ter assinado por empréstimo, Ruan pode ser adquirido em definitivo pelo São Paulo caso cumpra metas determinadas no acordo.

O defensor chega para suprir a ausência de Diego Costa, que foi negociado com o Krasnodar, da Rússia, em julho. Além de Ruan, o elenco do São Paulo conta com mais cinco zagueiros: Alan Franco, Arboleda, Ferraresi, Sabino e o jovem Matheus Belém.

O Tricolor corre para registrar o atleta no BID (Boletim Informativo Diário) da CBF antes da próxima rodada do Campeonato Brasileiro. A equipe entra em campo pela competição no domingo, contra o Vitória, pela 24ª rodada.