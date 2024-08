Bayern encerra amistosos da pré-temporada com goleada sobre Grasshopper

Nesta terça-feira, o Bayern de Munique goleou o Grasshopper-SUI por 4 a 0, no estádio do CT da equipe alemã, em seu último amistoso de pré-temporada. Os gols foram marcados por Michael Olise, Harry Kane, Mathys Tel e Thomas Muller.

Com o resultado, os bávaros encerram a pré-temporada com cinco vitórias e um empate. Além disso, já fizeram seu primeiro jogo oficial, triunfo sobre o SSV Ulm 1846 por 4 a 0, pela primeira fase da Copa da Alemanha.

O Bayern de Munique volta a campo no domingo para realizar sua estreia no Campeonato Alemão. O clube irá enfrentar o Wolfsburg, a partir das 10h30 (de Brasília), na Volkswagen Arena.

O Bayern abriu o placar aos 12 minutos do primeiro tempo. Michael Olise aproveitou sobra na área e finalizou de primeira pelo alto para balançar as redes.

No início da etapa final, aos dois minutos, os bávaros ampliaram. O lateral Alphonso Davies avançou pela esquerda e cruzou para Adam Aznou, que tocou de cabeça e Harry Kane apareceu para marcar.

Aos 23 minutos, o Bayern de Munique chegou ao seu terceiro gol. Mathys Tel recebeu um belo lançamento de Joshua Kimmich, driblou o marcador e acertou um lindo chute para anotar um golaço.

Já no fim do jogo, aos 45 minutos, o Bayern transformou a vitória em goleada. Raphael Guerreiro cruzou na medida em cobrança de falta perto da área e Thomas Muller finalizou livre de marcação para o fundo do gol.