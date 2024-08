Barcelona busca contratação para ponta esquerda e se interessa por Rafael Leão, diz jornal

Após falhar na contratação de Nico Williams, do Athletic Bilbao, o Barcelona busca outras alternativas para se reforçar na ponta esquerda. Segundo o jornal Mundo Deportivo, o clube catalão está interessado no atacante Rafael Leão, do Milan.

Porém, por ser um dos principais jogadores da equipe italiana, tirar o português do não será tarefa fácil. Por conta disso, o Barça também observa outros atletas da posição, como Kingsley Coman, do Bayern de Munique, e Federico Chiesa, da Juventus, que não são imprescindíveis em seus respectivos times.

Leão chegou ao Milan em 2019 e, desde então, se tornou um dos grandes destaques rossoneros. Na última temporada, o camisa 10 participou de 47 jogos, marcou 15 gols e distribuiu 14 assistências.

De acordo com o jornal, Rafael se agrada com uma ida ao Barcelona. E O clube catalão aposta na relação com o representante do atleta, Jorge Mendes, que poderia ajudar a viabilizar a contratação.

Além de uma alta quantia em dinheiro, o Barça ainda pode incluir alguns atletas na transferência. Alguns dos nomes apontados foram: Raphinha, Andreas Christensen, Iñigo Martínez, Ferran Torres e Alejandro Balde. De Jong e Ansu Fati também são atletas que poderiam agradar ao Milan, mas estão lesionados no momento.