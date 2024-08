Apresentado no São Paulo, Ruan rebate críticas de passagem pela Itália e avalia: "Fui bem"

O São Paulo apresentou nesta terça-feira, no CT da Barra Funda, seu novo zagueiro: Ruan Tressoldi. Anunciado pelo clube nesta última segunda-feira, o defensor falou pela primeira vez como jogador do Tricolor e fez uma avaliação de sua passagem pelo futebol italiano.

Por lá, ele defendeu o Sassuolo, rebaixado à segunda divisão da Itália na última temporada. Embora tenha feito parte da campanha ruim, ele não concorda com as críticas e vê como positiva sua trajetória no Velho Continente.

"Discordo um pouco [de quem critica sua passagem pela Itália]. Fui bem dentro do possível. Os erros acontecem. Levo isso para evoluir, cresci muito. É normal errar, mas eu também vou acertar. E isso é o que mais importa", disse o zagueiro.

"Todo mundo sabe que a escola italiana é muito tática. Foi muito importante para mim e para minha carreira. Fiquei muito feliz quando o São Paulo entrou em contato comigo. Valorizo muito a grandeza e o interesse do São Paulo. Estou feliz de estar aqui, reencontrar amigos que tenho no futebol", acrescentou.

Ruan também falou sobre as suas principais características. Ele se diz um zagueiro rápido e forte nos duelos, além de possuir uma boa saída de bola. O defensor ainda falou sobre a concorrência com nomes de peso, como Alan Franco e Arboleda, atual titulares do setor.

"Me considero um zagueiro rápido. Tenho um bom jogo aéreo. Costumo sair para a caça. Tenho uma boa saída de bola e sou muito forte nos duelos", explicou o atleta.

"A competição é natural. O importante é todo mundo estar disposto a ajudar o São Paulo. Estou aqui para ajudar. Acho a competição saudável. Fico muito feliz de ter companheiros de posição desse nível. Sou um cara muito observador. Fico feliz de ter companheiros qualificados do meu lado. Serve para a gente evoluir", concluiu.

Novo reforço do São Paulo, zagueiro Ruan é apresentado ao lado do presidente do clube, Julio Casares

Ruan chega ao São Paulo por empréstimo do Sassuolo, da Itália, até junho de 2025. No contrato assinado pelo atleta, há um valor estipulado para a compra em definitivo caso ele cumpra algumas metas.

Revelado pelo Grêmio, o zagueiro de 25 anos e 1.87 m de altura foi vendido ao Sassuolo em 2021. O jogador disputou 29 partidas na última temporada, quando o time acabou sendo rebaixado à segunda divisão do Campeonato Italiano.

Este é o segundo reforço para Luis Zubeldía na atual janela de transferências. Ruan se junta a Marcos Antônio, meio-campista contratado após as lesões de Pablo Maia e Alisson.

O novo defensor do São Paulo já treinou com o elenco no CT da Barra Funda, mas ainda não fica à disposição de Luis Zubeldía para o jogo desta quinta-feira, contra o Nacional-URU, pela Libertadores.

A expectativa é que ele seja liberado para fazer sua a estreia pelo Tricolor no próximo domingo, contra o Vitória, pelo Campeonato Brasileiro. O defensor, inclusive, já apareceu no BID (Boletim Informativo Diário) da CBF.