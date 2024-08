À la Rafinha: São Paulo quer Mário Rui por perfil experiente e vencedor

O São Paulo está perto de contratar o lateral esquerdo português Mário Rui, que negocia sua saída do Napoli, da Itália. A informação foi trazida pelo colunista André Hernan, no De Primeira.

A avaliação no São Paulo é que Mário Rui tem um perfil à la Rafinha, experiente e vencedor, explicou Hernan. O lateral de 33 anos negocia um contrato de duas temporadas com o Tricolor.

O São Paulo está trabalhando forte e a tendência é que o Mário Rui vista a camisa do clube, seja jogador do São Paulo. Não conseguiram hoje de manhã cravar que está fechado, aquele só falta assinar, mas é um jogador com quem o São Paulo mantém ótimas conversas. O que está faltando, o que está pegando nesse momento? A questão do Mário Rui sair do Napoli livre, e aí o São Paulo faria um contrato com um jogador livre no mercado para assinar por duas temporadas, é isso que eles vêm negociando. É um jogador que tem muita experiência, de 33 anos, e ouvi algo nos bastidores do São Paulo que ele é uma contratação à la Rafinha, um jogador que chega para ter esse espírito vencedor e essa coisa da liderança que o Rafinha deu quando chegou ao São Paulo.

Dentro da análise do desempenho do jogador e da personalidade do atleta, mapeou-se que o Mário Rui tem um perfil de elenco que o São Paulo tem, não é jogador que se entrega na derrota. É um jogador que tem 'hierarquia', como se fala hoje no futebol, um jogador que tem essa personalidade forte, exerce liderança dentro do grupo e tem essa experiência de jogar na Europa, traz essa cultura do futebol europeu. Chegaria com todos esses requisitos, e o São Paulo entende que é uma ótima oportunidade. André Hernan

Hernan: Corinthians pisará no freio, mas ainda quer um lateral e um ponta

O Corinthians promete pisar no freio no mercado da bola, mas ainda pode contratar mais um lateral e um atacante, apurou André Hernan. A chegada de um ponta é desejo do técnico Ramón Diaz, e o Timão ainda procura um lateral esquerdo.

PVC: Corinthians terá time titular contra o Bragantino, mas com dois desfalques

O Corinthians terá time titular contra o Bragantino no jogo decisivo das oitavas de final da Sul-Americana, mas com dois desfalques importantes, contou Paulo Vinícius Coelho. Com sua tradicional pracheta, PVC mostrou como Ramón Díaz montará o time.

