São Paulo anuncia contratação por empréstimo do zagueiro Ruan Tressoldi

O São Paulo anunciou na manhã desta segunda-feira a contratação por empréstimo do zagueiro Ruan Tressoldi, que pertence ao Sassuolo, da Itália. O contrato é válido até junho de 2025 e possui um valor fixado para compra em caso de cumprimento de metas.

"Estou muito feliz por estar aqui, de novo no meu país, perto da minha família, das pessoas que eu amo e nesse clube gigantesco. Acho que a gente tem tudo para conquistar grandes coisas esse ano", comentou Ruan.

? Ruan Tressoldi é o novo reforço do São Paulo! ?? O zagueiro de 25 anos pertence ao Sassuolo-ITA e chega por empréstimo até junho de 2025.#VamosSãoPaulo ?? pic.twitter.com/XshekQj3rZ ? São Paulo FC (@SaoPauloFC) August 19, 2024

Carlos Belmonte, diretor de futebol do São Paulo, já havia confirmado a contratação na última terça-feira. A ideia da diretoria Tricolor é suprir a lacuna deixada por Diego Costa, que foi negociado com o Krasnodar, da Rússia.

Ruan é o segundo reforço da equipe comandada por Luis Zubeldía nesta janela janela de transferências. Anteriormente, o clube anunciou a contratação por empréstimo do meia Marcos Antônio, que já até fez sua estreia oficial.

Ruan tem 25 anos e é um zagueiro de 1,87 metros de altura. Revelado pelo Grêmio, o jogador foi vendido ao Sassuolo em 2021. O atleta esteve em campo em 29 partidas na última temporada, que terminou com o clube italiano sendo rebaixado à Segunda Divisão.

No São Paulo, o zagueiro reencontrará quatro companheiros de seus tempos no Grêmio: o lateral Rafinha, o meia Alisson e os atacantes Luciano e Ferreirinha.

Caso seja inscrito no BID (Boletim informativo diário) da CBF, Ruan pode fazer sua estreia com a camisa do São Paulo já na próxima partida do Campeonato Brasileiro, contra o Vitória. A partida está marcada para domingo, às 18h30 (de Brasília), no Morumbis.