Santos tem bom retrospecto em últimos jogos como visitante contra o Guarani

O Santos visita o Guarani nesta quarta-feira, às 19h (de Brasília), no Brinco de Ouro, em Campinas, interior de São Paulo, pela 22ª rodada da Série B. Nas últimas vezes que visitou o Bugre, o Peixe acumulou bons resultados.

O Alvinegro Praiano possui duas vitórias, dois empates e apenas uma derrota nos últimos cinco jogos contra o Guarani no Brinco de Ouro. As partidas ocorreram entre 2010 e 2023.

Neste período, há também uma vitória do Santos sobre o Bugre, por 3 a 0, em jogo válido pela final do Campeonato Paulista. No entanto, a partida ocorreu no Morumbis, em São Paulo, e não em Campinas.

O Santos volta a campo na quarta-feira, fora de casa contra o Guarani.

A única derrota do Santos para o Guarani fora de casa, neste período, ocorreu justamente no último encontro das equipes em Campinas. A equipe do interior Paulista bateu o Peixe por 2 a 0, em duelo válido pela segunda rodada do Campeonato Paulista de 2023.

Os últimos dois confrontos entre os times tiveram mando do Santos. O Peixe venceu as partidas por 2 a 0 e 4 a 1, pelo Campeonato Paulista e pela Série B, respectivamente.

O Santos ocupa a segunda colocação da Série B, com 37 pontos conquistados, um a menos que o atual líder Mirassol. O Guarani, por sua vez, é o lanterna da Segunda Divisão, com 17 unidades, seis a menos que o Botafogo-SP, primeiro time fora do Z4.