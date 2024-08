Santos recebe proposta do Botafogo pelo zagueiro Jair

O Botafogo enviou uma proposta oficial ao Santos para tentar contratar o zagueiro Jair.

O jogador de apenas 19 anos é uma das grandes promessas do Peixe e é visto com bons olhos pela SAF do time carioca, liderada por John Textor.

A informação foi inicialmente divulgada pelo jornalista Venê Casagrande e confirmada pela Gazeta Esportiva.

Jair soma 11 partidas pelo Alvinegro Praiano nesta temporada, sendo 11 como titular. Ele foi promovido ao time profissional em 2023, mas voltou ao sub-20 no começo deste ano para passar por um período de recondicionamento físico.

O zagueiro foi reintegrado ao time de cima e assumiu a titularidade no início de julho. Desde então, vem formando dupla com Gil na equipe do técnico Fábio Carille. João Basso e Alex Nascimento são os reservas. Joaquim foi vendido ao Tigres, do México, recentemente.

Jair renovou o seu contrato com o Santos em abril deste ano. O vínculo é válido até o final de 2026.