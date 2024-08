Santos abre venda de ingressos para jogo contra o Amazonas; veja valores e como comprar

O Santos abriu, nesta segunda-feira, a venda de ingressos para o jogo contra o Amazonas, que acontece neste sábado, a partir das 16h (de Brasília), na Vila Belmiro, pela 23ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

A comercialização das entradas teve início às 10h, com exclusividade para sócios-torcedores do time. Já a venda para o público geral começa nesta terça, também às 10h da manhã.

Os valores dos bilhetes giram em torno de R$ 80 a R$ 140. As entradas podem ser adquiridos pela torcida através do site sociorei.com.

Chegou a hora do Sócio Rei Gold garantir seu lugar na partida deste sábado, às 16h, no #Alçapão!

Saiba mais: Santos FC

O Santos vem de uma derrota para o Avaí, na Vila Belmiro, por 1 a 0. Com o resultado, o time deixou escapar a ponta da tabela da Série B e também perdeu uma invencibilidade de dez jogos.

O Peixe, agora, é o segundo colocado do torneio, com 37 pontos. Antes de encarar o Amazonas, a equipe alvinegra irá encarar o Guarani, neste meio de semana, pela 22ª rodada da Segunda Divisão. O duelo ocorre nesta quarta-feira, às 19h, no Brinco de Ouro.

Veja abaixo os preços dos ingressos para Santos x Amazonas, por setor:

Geral Santista (Portão 22)



Inteira: R$ 80,00



Meia e Silver: R$ 40,00



Gold: R$ 20,00



Black: Gratuito

Arquibancada Cosmo Damião (P 7/8)



Inteira: R$ 100,00



Meia entrada e Silver: R$ 50,00



Gold: R$ 25,00



Black: Gratuito

Arquibancada José de Alencar (P 24)



Inteira: R$ 100,00



Meia e Silver: R$ 50,00



Gold: R$ 25,00



Black: Gratuito

Cadeira Térrea Dom Pedro (P 26)



Inteira: R$ 120,00



Meia e Silver: R$ 60,00



Gold: R$ 30,00



Black: Gratuito

PMR - Pessoa com Mobilidade Reduzida (P 3/26)



Inteira: R$ 120,00



Meia e Silver: R$ 60,00



Gold: R$ 30,00



Black: Gratuito

Cadeira Social Dom Pedro (P 1/2)



Inteira: R$ 140,00



Meia e Silver: R$ 70,00



Gold: R$ 35,00



Black: Gratuito

Cadeira Social Princesa Isabel (P 17)



Inteira: R$ 140,00



Meia e Silver: R$ 70,00



Gold: R$ 35,00



Black: Gratuito

Cadeira Coberta José de Alencar (P 22)



Inteira: R$ 140,00



Meia e Silver: R$ 70,00



Gold: R$ 35,00



Black: Gratuito

Cadeira Cativa/Especial Princesa Isabel (P 13/14/15)



Proprietário de Cadeira Silver: R$ 42,50



Proprietário de Cadeira Gold: R$ 21,25



Proprietário de Cadeira Black: Gratuito

Cadeira Cativa Dom Pedro (P 25)



Proprietário de Cadeira Silver: R$ 42,50



Proprietário de Cadeira Gold: R$ 21,25



Proprietário de Cadeira Black: Gratuito

Arquibancada Princesa Isabel (P19) - Visitante



Inteira: R$ 100,00



Meia: R$ 50,00

PCR - Pessoa em Cadeira de Rodas (Acesso pelo Memorial das Conquistas)



Inteira: R$ 60,00



Meia e Silver: R$ 30,00



Gold: R$ 15,00



Black: Gratuito