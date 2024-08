Rodada de goleada, treta e provocação tem tributo a Silvio e briga no topo

Do UOL, no Rio de Janeiro

A rodada do Brasileirão saiu da consternação pela morte de uma lenda da TV brasileira a cenas nada nobres de provocação e pancadaria.

Tudo isso tendo como pano de fundo uma briga acirradíssima pela liderança do campeonato, mantida pelo Botafogo após goleada no clássico diante do Flamengo.

Silvio Santos veio aí

Menções no telão, minutos de silêncio e faixas entraram no repertório de homenagens a Silvio Santos, que morreu no sábado pela manhã, aos 93 anos.

Houve lembranças nos jogos da rodada, inclusive no Fluminense x Corinthians. Silvio era torcedor do Tricolor quando vivia no Rio, onde nasceu. Depois que migrou para São Paulo, tornou-se admirador do Corinthians.

Homenagem a Silvio Santos antes da partida entre Fluminense e Corinthians Imagem: Thiago Ribeiro/AGIF

Silvio Santos, no entanto, não se animaria com o 0 a 0 do placar. O Flu segue na zona de rebaixamento. O Corinthians, um ponto acima.

As provocações (sadias)

O chororô de Bruno Henrique na comemoração do empate do Flamengo diante do Botafogo abriu o portal.

Não que tenha sido novidade para algum jogador do Fla, ou o próprio atacante, que fizera o gesto ano passado. A questão é que como o Botafogo levou a melhor, BH deu a brecha para a troca sadia de provocações. Teve um bate-boca no fim, mas ninguém chegou às vias de fato.

Como foi a resposta? Marlon Freitas cobrou Bruno Henrique pelo gesto. E Matheus Martins, que fez 4 a 1, fez o gesto de "cheirinho" — menção a quando o Fla fica no quase nas competições que disputa.

Até o CEO do Botafogo, Thairo Arruda, usou as redes para provocar Bruno Henrique. "Foi tudo lindo, mas fiquei triste pelo Bruninho", publicou ele na legenda de uma foto na qual aparece imitando o choro.

A goleada

O placar do Botafogo, em si, foi o grande ponto fora da curva na rodada do Brasileirão. Mais um jogo no qual o Alvinegro foi dominante e justificou a manutenção da liderança do Brasileirão.

Em dois confrontos com o Fla no Brasileirão, duas vitórias. Contra o Palmeiras? Dois jogos no ano e duas vitórias. Vem mais um na quarta-feira, na volta das oitavas da Libertadores. O momento tático, técnico e anímico do Botafogo não poderia ser melhor.

Tivemos um segundo tempo todo nosso, em que fizemos mais três gols, e oportunidade para fazer outros tantos. Nos faltou, inclusive, eficácia nessa segunda parte. É uma vitória importante, uma vitória só, mas merecidamente conquistada por nós Artur Jorge, técnico do Botafogo

A pancadaria

As cenas mais lamentáveis ficaram para o clássico entre Palmeiras e São Paulo.

Após o apito final, a troca de empurrões evoluiu para socos, especialmente entre Rodrigo Nestor, do São Paulo, e Zé Rafael, do Palmeiras.

Há imagens do zagueiro Sabino, do São Paulo, agredindo o historiador do Palmeiras, Fernando Galuppo. O caos, a princípio, teria começado por uma provocação de um gandula aos jogadores do São Paulo.

Ah, o jogo foi 2 a 1 para o Palmeiras, que reclamou da arbitragem e deixou que Abel concedesse entrevista coletiva.

O susto

A imagem mais forte e assustadora da rodada foi um acidente. O lateral Patryck Lanza, do São Paulo, caiu com a cabeça no chão após disputa com Estêvão. E na hora já deu para perceber que não foi uma queda qualquer. O jogador caiu desacordado e precisou sair de ambulância, rumo ao Hospital Albert Einstein.

Menos mal que ele tranquilizou todo mundo nas redes sociais. Na cama do hospital e de tipoia:

Salve, galera! Passando aqui para tranquilizar todos vocês! Estou bem graças a Deus, junto com a minha família e amigos. Obrigado a todos que me mandaram mensagens e orações. Agora é focar na recuperação e bora para a próxima

Laion embalado

Alguém vai parar o Fortaleza? No duelo entre o Laion e o touro, o rugido foi mais alto.

A vitória sobre o Red Bull Bragantino fez o time de Vojvoda bater nove jogos de invencibilidade, com oito vitórias no período.

Por isso, chegou momentaneamente a figurar na liderança do Brasileirão. O Botafogo retomou a ponta, mas o Fortaleza tem um jogo a menos. E futebol a mais para mostrar na competição, mesmo com orçamento e badalação menores.

Nenê garoto

O Juventude venceu o Athletico por 2 a 1 e um dos gols foi de Nenê, que bateu um recorde de longevidade.

Ele se tornou o mais velho a marcar um gol pelo Brasileiro. Com 43 anos e 28 dias, o meia superou Rogério Ceni, que fez seu último gol pela Série A aos 42 anos.

Nenê marcou pelo menos um gol em todas as 25 temporadas que jogou como profissional. E isso começou lá atrás, em 2000, no Paulista de Jundiaí.

Fim da seca do lanterna

Foram 15. Quin-ze jogos sem vitórias. Mas o Atlético-GO saiu da seca. Mesmo lanterna, mas saiu porque venceu o Internacional por 1 a 0.

A situação no campeonato está complicadíssima ainda. O time tem — olha o número aí — 15 pontos. Sabe quantas perdeu até aqui? 14 (quase 15).

E a distância para sair da zona de rebaixamento? Menos mal que está longe de 15: sete pontos.

O gol de foi de Hurtado, camisa... 19.