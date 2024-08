Richard Ríos pede oração a Patryck, do São Paulo, após lesão: 'Senti medo'

O volante Richard Ríos, do Palmeiras, mostrou preocupação com o lateral-esquerdo do São Paulo, Patryck, que precisou deixar o campo durante o clássico após cair desacordado. Após a partida, em roda com a delegação palmeirense no vestiário, o colombiano pediu uma oração ao companheiro de trabalho.

"Queria fazer essa oração pelo rival. É rival, mas a gente sente como se fosse com um companheiro. A gente viu o momento que ele estava passando, não conseguia nem falar. Senti muito medo, confesso, estava fazendo uma oração ali. Queria fazer essa oração por ele", disse Ríos.

O lance que tirou Patryck do jogo aconteceu no segundo tempo. Na ocasião, o são-paulino disputou pelo alto com Estêvão e caiu desacordado no gramado do Allianz Parque. Imediatamente, os atletas pediram a entrada dos médicos e, em seguida, da ambulância, que levou o jogador direto ao Hospital Albert Einstein, onde passou por exames.

Coração quente ?? Após a vitória no Choque-Rei, o volante Richard Ríos pediu orações pelo lateral Patryck, que teve de sair de ambulância do Allianz Parque. Assista aos bastidores completos na TV Palmeiras/FAM!#AvantiPalestra pic.twitter.com/rDEY5t0Epu ? SE Palmeiras (@Palmeiras) August 20, 2024

O fim o jogo entre Palmeiras e São Paulo não teve um clima nada amistoso. Após o apito final, houve uma grande confusão, que contou com a participação de jogadores, membros da comissão técnica, seguranças e dirigentes de ambos os lados.

Nesta segunda-feira, o São Paulo informou que o jogador sofreu uma fratura na clavícula direita, mas não revelou o tempo de recuperação do atleta. O jovem será, portanto, desfalque para Zubeldía no duelo desta quinta-feira (22), contra o Nacional, do Uruguai, pela volta das oitavas da Libertadores. A bola rola às 19h (de Brasília), no Morumbis.

O Choque-Rei do último domingo terminou com a vitória do Palmeiras, por 2 a 1. A equipe de Abel Ferreira se prepara também para "decisão" da Libertadores, em duelo contra o Botafogo, nesta quarta-feira (21), no Allianz Parque, às 21h30.