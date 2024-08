Ranking UOL: Flamengo se vale da Libertadores para liderar e São Paulo cai

Do UOL, no Rio de Janeiro

Apesar da goleada sofrida no Brasileirão para o Botafogo, o Flamengo se valeu do peso da vitória sobre o Bolívar, nas oitavas de final da Libertadores, para voltar à liderança do Ranking UOL 2024, na parcial após a 23ª rodada do Brasileirão.

O rubro-negro aproveitou a oscilação do São Paulo — que não venceu na semana — para voltar à liderança.

O Palmeiras também subiu uma posição em relação à semana anterior, até porque venceu o próprio São Paulo no Brasileirão.

Na segunda metade do ranking, a oscilação do Corinthians — desta vez, positiva — fez com que o time subisse duas posições.

Ranking UOL 2024*

Flamengo (+1): ganhou do Bolívar e perdeu para o Botafogo Palmeiras (+1): perdeu para o Botafogo e ganhou do São Paulo São Paulo (-2): empatou com o Nacional-URU e perdeu para o Palmeiras Botafogo (-): ganhou do Palmeiras e do Flamengo Fortaleza (-): empatou com Rosario Central e ganhou do Red Bull Bragantino Atlético-MG (-): empatou com San Lorenzo e Cuiabá Cruzeiro (-): perdeu para o Boca Bahia (+1): ganhou do Grêmio Fluminense (-1): perdeu para Grêmio e empatou com o Corinthians Grêmio (-): ganhou do Fluminense e perdeu para o Bahia Athletico-PR (-): ganhou do Belgrano e perdeu para o Juventude Juventude (-): ganhou do Athletico-PR Vasco (-): empatou com o Criciúma Corinthians (+2): ganhou do Red Bull Bragantino e empatou com o Fluminense Internacional (-): perdeu para o Atlético-GO Red Bull Bragantino (-2): perdeu para Corinthians e Fortaleza Cuiabá (-): empatou com o Atlético-MG Criciúma (-): empatou com o Vasco Vitória (-): Atlético-GO (-): ganhou do Internacional

*Os números entre parênteses indicam a variação de posição em relação à semana anterior.