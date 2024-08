PVC: Tite é o culpado pela goleada, mas estava há 11 anos sem tomar 4 gols

O colunista Paulo Vinícius Coelho afirmou no De Primeira que Tite foi o principal culpado pela goleada sofrida pelo Flamengo por 4 a 1 contra o Botafogo.

De acordo com PVC, Tite não via um time seu sofrer quatro gols há mais de uma década. A última vez que isso tinha acontecido foi em 2013, quando ele dirigia o Corinthians.

O Tite tem culpa total, ele é o técnico do time que tomou 4 a 1. Os times do Tite não tomavam quatro gols no mesmo jogo desde 2013, quando o Corinthians, numa crise feroz, tomou 4 a 0 da Portuguesa em Campo Grande e ele pediu demissão no vestiário. O Mário Gobbi segurou, ele ficou até o final de 2013 e depois foi embora. O Corinthians era campeão do mundo e tomou 4 a 0 em Campo Grande, então eram 11 anos do Tite sem tomar quatro gols. Paulo Vinícius Coelho

