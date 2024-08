Precisando reverter placar na Libertadores, Fluminense vem de oito derrotas consecutivas para o Grêmio

O Fluminense precisará quebrar um jejum caso queira vencer o Grêmio e se classificar às quartas de final da Copa Libertadores. Isso porque o Tricolor das Laranjeiras vem de oito derrotas consecutivas para os gaúchos.

Destas oito partidas, sete foram pelo Campeonato Brasileiro e uma pela Libertadores.

A última vitória do Fluminense sobre o Grêmio ocorreu em setembro de 2019, no Maracanã. Na ocasião, Nenê e Caio Henrique marcaram os gols que decretaram a vitória por 2 a 1. Patrick descontou para o Imortal.

Além da partida de volta da Libertadores, Fluminense Grêmio se enfrentarão pelo menos mais uma vez neste ano. Em novembro, as equipes duelam no Rio de Janeiro, em confronto do segundo turno do Brasileirão.

Fluminense e Grêmio decidem quem fica com a vaga nas quartas de final da Libertadores nesta terça-feira, às 19h (de Brasília), no Maracanã. O jogo de ida, no Couto Pereira, a equipe comandada por Mano Menezes perdeu de virada por 2 a 1.