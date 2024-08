Palmeiras fecha novo patrocínio para o time feminino e tem parceria com empresa para lançar consórcio

O Palmeiras fechou uma parceria com a Ademicon, administradora independente de consórcio em créditos ativos, nesta segunda-feira. O acordo prevê a exposição da marca no espaço central do uniforme da equipe feminina de futebol do Verdão. Além disso, o clube tem o objetivo de lançar o Consórcio Palmeiras, produto exclusivo para a torcida.

A marca será exposta na camisa das Palestrinas por um ano e renderá R$ 1,5 milhão mais royalties ao Palmeiras. A parceria foi oficializada durante encontro entre a presidente do Palmeiras, Leila Pereira, e a CEO da Ademicon, Tatiana Schuchovsky Reichmann.

"Estar na camisa do time feminino do Palmeiras, por meio da colaboração entre duas líderes mulheres, também é falar de planejamento e de futuro, além de fortalecer o incentivo ao esporte, pilar importante da nossa marca. Há anos investimos em diferentes iniciativas esportivas porque acreditamos que elas transformam vidas, assim como o consórcio, e promovem uma sociedade mais inclusiva e igualitária", afirmou Tatiana Schuchovsky Reichmann, CEO da Ademicon.

A partir do dia 16 de setembro, os torcedores do Palmeiras terão à disposição condições especiais na compra de cotas de consórcio para, por exemplo, adquirir o primeiro carro ou fazer um upgrade de veículo. Em breve, o clube divulgará mais informações sobre o novo produto.

"O Palmeiras está sempre em busca de parceiros que possam agregar credibilidade à marca de um dos maiores clubes do mundo. É o caso da Ademicon, empresa líder em seu segmento no Brasil. Tenho certeza de que este é o início de uma relação bem-sucedida e vitoriosa, que vai fortalecer ainda mais a nossa equipe feminina de futebol e ajudar o nosso torcedor a se planejar financeiramente", disse Leila Pereira, presidente do Verdão.