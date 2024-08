Ruan Tressoldi fala em ser campeão pelo São Paulo e revela inspiração

O zagueiro Ruan Tressoldi foi anunciado pelo São Paulo nesta segunda-feira. O defensor, que vem de empréstimo do Sassuolo, da Itália, assinou com o Tricolor Paulista até junho de 2025.

Em entrevista à SPFC Play, Ruan revelou que tem como grande inspiração o zagueiro Van Dijk, do Liverpool.

"O Van Dijk é um jogador que eu procuro me espelhar bastante. Além do físico, ele tem um mental muito forte, é um cara muito experiente. Tenho um exemplo em casa também, que é o meu pai, que foi zagueiro. Se não fosse ele, eu não estaria aqui hoje. É a minha maior referência no futebol", disse Ruan.

Ruan também ressaltou o desejo de ser campeão pelo São Paulo. O Tricolor Paulista segue vivo em todas as três competições que disputa na temporada: Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores.

"O sonho de todo jogador quando chega em um clube é ganhar títulos e entrar para a história. Eu tenho isso na minha cabeça. Eu gostaria de entrar para a história do São Paulo por ser um clube gigantesco", apontou.

Ruan foi revelado pelo Grêmio, onde atuou de 2017 a 2021. No Tricolor Gaúcho, o zagueiro dividiu vestiário com Rafinha, Alisson, Ferreirinha e Luciano, que hoje também defendem o São Paulo. O defensor lembrou quando jogou no Morumbis, ainda quando defendia as cores do Imortal

"Muito bom encontrar Rafinha, Alisson, Ferreira e Luciano. São jogadores que me fizeram muito feliz no Grêmio. Muito bom poder estar aqui com eles de novo, com essa resenha que sempre foi maravilhosa", comentou.

"Infelizmente eu joguei contra o São Paulo no Morumbis. Era a época da pandemia, então estava vazio. Conversando com pessoas que jogaram aqui, me falaram da atmosfera, vendo pela TV também dá para ter uma noção. Não vejo a hora de estar no Morumbi perto da torcida", completou.

Caso seja registrado no BID (Boletim Informativo Diáro) da CBF a tempo, Ruan pode estrear pelo São Paulo neste domingo, contra o Vitória, pelo Brasileirão. O zagueiro não está à disposição para o duelo de volta das oitavas de final da Libertadores, contra o Nacional-URU, na quinta-feira.