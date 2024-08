Novo reforço do Santos, Wendel Silva faz primeiro treino com elenco no CT Rei Pelé

O treino do Santos nesta segunda-feira, no CT Rei Pelé, contou com uma novidade: Wendel Silva. O atacante, que foi anunciado pelo clube há pouco, participou das atividades com o elenco pela primeira vez.

O reforço, contudo, ainda não está à disposição do técnico Fábio Carille para o duelo contra o Guarani, marcado para quarta-feira, no Brinco de Ouro, em Campinas, às 19h (de Brasília), pela Série B do Campeonato Brasileiro. Ele ainda precisa aparecer no BID (Boletim Informativo Diário) da CBF para poder fazer sua estreia pela equipe.

Wendel chega ao Santos por empréstimo até o final de julho de 2025. Ele pertence ao Porto, de Portugal, e vai brigar por posição com Julio Furch e Willian Bigode.

O atacante se junta a Billy Arce como os dois reforços anunciados pelo Peixe na atual janela de transferências. O time também está em vias de oficializar a chegada de Yusupha Njie, da Gâmbia.

Wendel não foi a única novidade no treino do Santos nesta segunda. JP Chermont também participou das atividades. O lateral direito, inclusive, recuperado de uma entorse no tornozelo esquerdo, pode voltar a ser relacionado no duelo contra o Bugre.

Um retorno certo para enfrentar o Guarani é Willian Bigode. O jogador cumpriu suspensão na derrota diante do Avaí e volta a ficar à disposição da comissão técnica.

Giuliano, por sua vez, deve seguir como baixa. Ele, assim como o meio-campista Bernardo, até apareceu nas imagens divulgadas pelo Santos nos trabalhos com o grupo nesta manhã, mas não deve ser relacionado. Ele vinha fazendo um treino específico de transição física.

Carille terá mais uma sessão de treino para definir qual será a equipe que vai a campo na quarta-feira. O grupo treina na tarde desta terça, no CT Rei Pelé, e viaja para Campinas no período da noite, após o jantar.

Com o revés para o Avaí, o Santos deixou escapar a liderança da Segunda Divisão e ainda perdeu a invencibilidade de dez jogos no torneio. O Peixe, agora, é o segundo colocado da competição, com 37 pontos, atrás do Mirassol.