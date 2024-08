Mauro Cezar: 'Tite só fez bobagem! Goleada para o Botafogo é na conta dele'

Mauro Cezar Pereira detonou no Posse de Bola as escolhas de Tite na goleada por 4 a 1 sofrida para o Botafogo. Segundo ele, o treinador do Flamengo "só fez bobagem" e depois usou o calendário apertado como desculpa em vez de assumir os erros da comissão técnica.

'Tite só fez bobagem': "Ontem, o Tite só fez bobagem, só fez besteira. É claro que os desfalques são muitos, ele tinha três, quatro titulares em diferentes momentos do jogo, perdeu Arrascaeta muito cedo, não pode escalar o Luiz Araújo, o Gerson saiu no intervalo porque já estava programado, mas o primeiro tempo mostra que dava para fazer melhor. O Flamengo sofreu um gol muito cedo numa falha de jogada área, que não é culpa do calendário, é falha da comissão técnica e dos jogadores, isso é bem claro, falta de tempo para treinar não justifica tantos gols tomados de bola aérea. Mas tomou esse gol, perdeu Arrascaeta, empatou e teve a chance de fazer o 2 a 1 com Carlinhos, em passe do Léo Ortiz".

'O segundo tempo foi um desastre': "No segundo tempo, ele recua o Léo Ortiz para jogar na zaga, repetindo a estratégia contra o Palmeiras, mas o Botafogo não é o Palmeiras, que despejou bola na área do Flamengo. O Botafogo, não. Fez sentido um trio de zagueiro contra a artilharia aérea no Allianz Parque, mas contra o Botafogo isso não fez sentido, porque a estratégia do Botafogo era botar velocidade, jogada pelos lados, especialmente do lado do Wesley. E aí o segundo tempo foi um desastre, acabou tomando quatro e poderia ser mais, o Botafogo teve outras oportunidades e perdeu pênalti. Ou seja, foi um desastre, ontem foi muito autoral, mas o Tite continua falando do calendário".

'Era melhor ter assumido que errou': "O calendário é ruim, mas essa muleta para ontem não cabia, erro crasso, era melhor ter assumido que errou, que tem errado e prometer a torcida que vai tentar não errar mais. Foi uma disparidade muito grande, ontem está tudo na conta do Tite, o elenco pode não ser a maravilha que as pessoas imaginam, mas ele não é tão ruim, não. Dá pra fazer melhor. Para isso, tem que dar confiança aos garotos para que eles joguem com regularidade, para que possam ser bem aproveitados, ele parece ter receio de lançá-los, então tem muitos erros da comissão técnica aí. E é claro que isso não anula a falta de contratações da diretoria no mercado".

Arnaldo: 'Flamengo está definhando fisicamente. É o time mais despreparado'

Arnaldo Ribeiro destacou que o Flamengo chegou no momento mais complicado e desgastante da temporada despreparado. Na avaliação dele, tanto o trabalho de Tite como o da diretoria têm lacunas que dificultam a disputa das três competições.

Lavieri: Palmeiras ganha gás e se alimenta do 'contra tudo e contra todos'

O Palmeiras ganhou um gás num momento difícil da temporada com a vitória no último lance no Choque-Rei, avaliou Danilo Lavieri. Ele destacou que o time de Abel Ferreira se alimenta do discurso "contra tudo e contra todos", reativado após as polêmicas do clássico.

São Paulo mina chances no Brasileiro e vai se dedicar às copas, diz Arnaldo

A derrota para o Palmeiras no Allianz Parque deve reforçar uma tendência no São Paulo, a prioridade nas copas, afirmou Arnaldo Ribeiro. Segundo ele, o Tricolor vai passar mais uma temporada fazendo figuração no Brasileirão e focar 100% nos mata-matas.

Lives de clubes no YouTube do UOL Esporte

Toda semana, sempre às 17h (de Brasília), o canal do UOL Esporte no YouTube tem lives 100% voltadas para você, torcedor de Corinthians, Flamengo, Palmeiras ou São Paulo. A cada dia, um clube diferente! Então, torcedor, fica esperto:

Live do Flamengo - segunda-feira (às 17h de Brasília)

Live do Palmeiras - terça-feira (às 17h de Brasília)

Live do São Paulo - quinta-feira (17h de Brasília)

Live do Corinthians - sexta-feira (17h de Brasília)

Confira os horários das lives do UOL Esporte

09h - Posse de Bola - Eduardo Tironi, José Trajano, Juca Kfouri, Mauro Cezar Pereira, Arnaldo Ribeiro e Danilo Lavieri debatem os temas da semana.

11h - De Primeira - Domitila Becker, PVC e André Hernan revelam os bastidores do mundo da bola.

18h - Fim de Papo - Marília Ruiz, Renato Maurício Prado e convidados debatem os principais temas do dia no futebol.

Assista ao Posse de Bola na íntegra