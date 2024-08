Marília Ruiz: 'STJD pede que Palmeiras nomeie gandula que iniciou confusão'

Durante o Fim de Papo desta segunda (19), a jornalista Marília Ruiz informou que o Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) pedirá ao Palmeiras que identifique o gandula que teria dado início à confusão após o clássico contra o São Paulo, no Allianz Parque, pelo Brasileirão - vitória palmeirense por 2 a 1.

Marília Ruiz disse que o STJD já conta com a lista de nomes de gandulas registrados na partida. Ela ainda apontou que a entidade pretende punir com severidade os participantes da briga após o jogo - como Zé Rafael, do Palmeiras, e Nestor, do São Paulo, ambos expulsos depois do apito final.

Os gandulas [registrados no jogo] tiveram seus nomes encaminhados ao STJD. Nunca dá para confiar. Mas o STJD está propenso a não deixar passar em branco o que aconteceu ontem. Pediu para que o Palmeiras identificasse qual dos gandulas - registrados no jogo de ontem - entrou em confusão com o Rafinha depois do jogo. Parece ser o que fica indignado, um que está ao lado da maca - não dá para saber se é gandula ou maqueiro -, quando o Luciano chuta a bandeira do escanteio. Ele estava perto do banco do São Paulo. E os são-paulinos acusam esse gandula de ter começado a confusão quando o jogo acabou.

Marília Ruiz

'Ninguém colabora': Renan Teixeira vê clima hostil do Palmeiras com árbitro

Na opinião do ex-jogador, o Palmeiras reclamou sem razão da arbitragem após o clássico contra o São Paulo. Renan ressaltou que esse tipo de comportamento em relação aos árbitros não ajuda o futebol brasileiro.

'Está atuando': colunistas analisam irritação de Tite e Renato em coletivas

Para Casão, o técnico gremista é autêntico em suas declarações, enquanto Tite atua na presença dos jornalistas. O comentarista pontuou que, enquanto Renato Portaluppi deixa claro o que o incomoda, o treinador do Flamengo não é transparente em suas declarações.

