Investigação da Comissão de Ética segue parada no Corinthians

Há uma semana, o Conselho do Corinthians aprovou um parecer da Comissão de Justiça para que sete pessoas - incluindo o presidente Augusto Melo - fossem investigadas na Comissão de Ética do clube por supostas irregularidades no exercício de suas funções e infrações contra o estatuto do clube.

Desde então, nada aconteceu.

Segundo o presidente da Comissão, conselheiro Roberson de Medeiros, ele esteve fora na semana passada e ainda vai estudar como será organizada a instauração dos processos (individualmente ou não).

"Estou fora e devo me organizar com o envio dos documentos para a Ética. Após o conhecimento de todos os dados da Comissão e do Inquérito Policial, aí sim balizaremos os trabalhos", disse ele a esta colunista.

Além de Medeiros (conhecido no clube como Dunga, que faz parte da chapa de Augusto Melo), a comissão é composta por Mario Mello Junior, Paulo Juricic, Rodrigo Vicente Bittar e Ronaldo Fernandez Tomé (todos alinhados com a situação).

Além de Augusto Melo, serão ouvidos pelo Conselho de Ética o segundo vice-presidente do clube, Armando Mendonça; o ex-diretor financeiro Rozallah Santoro; o ex-jurídico Yun-Ki Lee; o ex-diretor adjunto do departamento jurídico, Fernando Perino; o diretor administrativo, Marcelo Mariano; e o ex-diretor de futebol Rubens Gomes.

Nenhum deles foi notificado até agora. Na semana que vem será ouvido um representante da Vai de Bet, antiga patrocinadora.

Na Polícia, cinco deles já prestaram depoimento sobre o caso Vai de Bet/Corinthians ao delegado Tiago Correia (Mendonça, Rozallah, Lee, Perino e Gomes). Apesar de ainda não terem sido intimados, Marcelo Mariano (um dos pivôs da crise, acusado de ter interferido para que Alex Cassundé recebesse por intermediação de contrato, o que nega ter feito) e o presidente Augusto Melo também serão chamados. Segundo apuração, o depoimento deles fechará as oitivas do Inquérito Policial.