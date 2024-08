JP Chermont é convocado pela Seleção Brasileira sub-20 e desfalca o Santos contra o Brusque

O lateral direito JP Chermont foi convocado para a Seleção Brasileira sub-20, que disputará dois amistosos diante do México, nos dias 5 e 8 de setembro. Ele, portanto, desfalca o Santos no jogo contra o Brusque, válido pela 25ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, previsto para dia 7.

O ala ainda se recupera de uma entorse no tornozelo esquerdo, mas ficará à disposição para servir o Brasil. Ele, aliás, participou do último treino do Peixe antes da derrota para o Avaí, na Vila Belmiro, e está perto de ser liberado.

O lateral de só 18 anos comemorou a nova convocação e falou sobre a importância de ser lembrado pelo treinador da Seleção, Ramon Menezes.

"Estou muito feliz por ser chamado mais uma vez para a Seleção, poder representar o meu país nesse período de preparação para o Sul-Americano no início do ano que vem. E eu fico muito lisonjeado, né? Que isso é fruto do meu trabalho", celebrou o jogador.

Chermont teve uma rápida ascenção com a camisa do Santos. Ele foi do time sub-20 à titularidade no profissional da equipe em pouco tempo, mas ressalta que ainda está com a cabeça no Peixe.

"Foi um sentimento único. Ali, estava muito ansioso, porque em um certo período eu estava assistindo esses mesmos jogadores e depois estava ali no campo jogando na final do mesmo campeonato. Então, para mim, foi uma gratidão gigante", afirmou o Menino da Vila.

"No momento eu só estou pensando nesse ano, terminar o ano bem, levando o Santos de volta para o lugar que ele tem que estar, que merece, que é a Série A. Se Deus quiser com o título, mas o importante é subir e subir bem", disse o atleta.

Natural de Bauru, JP Chermont soma 23 partidas pela equipe principal do Santos, 18 deles na Série B do Brasileirão, com um gol e três assistências. Recentemente, ele renovou seu contrato com o clube até o final de 2027.

O garoto irá se juntar à delegação da Seleção sub-20 a partir do dia 2 de setembro e ficará até dia 8. Neste período, o Brasil fará dois amistosos contra o México, no Estádio São Januário, nos dias 5 e 8.