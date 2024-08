Jogador do Vitória faz gol de bicicleta e é substituído no 1° tempo; veja

Alerrandro, do Vitória, fez um golaço de bicicleta e foi substituído ainda no 1° tempo no empate da equipe contra o Cruzeiro, na noite desta segunda-feira (19), pela 23ª rodada do Brasileirão.

O que aconteceu

O gol saiu aos 28 minutos. Alerrandro aproveitou bola mal afastada por João Marcelo na entrada da área após cruzamento de Willean Lepo e emendou a bicicleta. A bola encobriu Cássio e entrou no canto direito alto do goleiro.

O golaço de Alerrandro foi o segundo do Vitória no jogo. Osvaldo, de pênalti, abriu o placar quatro minutos antes. No lance em que houve a penalidade por toque de mão de Lucas Silva, o camisa 9 havia marcado o gol na sequência, mas a jogada já havia sido paralisada.

Alerrandro foi substituído aos 40 minutos do 1° tempo. Ele deu lugar a Edu, que entrou para recompor a defesa após a expulsão de Neris, que perdeu a bola para Kaio Jorge e recebeu o vermelho direto por segurar o atacante cruzeirense, que sairia cara a cara com Lucas Arcanjo.

Vitória levou o empate no segundo tempo. Com um a menos, o time da casa não resistiu à pressão do Cruzeiro e viu a equipe mineira buscar o 2 a 2 com dois gols de Dinenno.