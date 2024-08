Ginasta bicampeão olímpico acusa mãe de roubar seu dinheiro por 'intriga'

O ginasta Carlos Yulo, que conquistou dois ouros nas Olimpíadas de Paris-2024, acusa a própria mãe de roubar seu dinheiro.

O que aconteceu

Carlos Yulo fez a denúncia nas redes sociais. Em um vídeo publicado no TikTok, o filipino afirmou que sua mãe, chamada Angélica, roubou seu dinheiro referente às premiações do Campeonato Mundial, disputado em 2022.

Ele acusa a mãe de ter desviado parte dos mais de 70 mil dólares que recebeu após o torneio. Na edição de 2022 do Campeonato Mundial, o ginasta ficou com a prata no salto e com o bronze nas barras paralelas.

O motivo para o desvio, segundo Carlos, é o fato de Angélica não gostar da namorada do atleta. Ele mantém um relacionamento com a influenciadora Chloe San José que, inclusive, aparece no vídeo divulgado por ele.

O incentivo de US$ 70 mil do qual ela fala desde o Campeonato Mundial 2021, em primeiro lugar, é de 2022 e não foram apenas US$ 70 mil que eu recebi... Eu sei que são seis dígitos porque recebi duas medalhas. Depois disso, por volta de dezembro, fui para casa nas Filipinas e me encontrei com minha mãe e ela não me disse que recebeu minhas premiações do Campeonato Mundial. O princípio é muito importante e o fato de ela ter tocado e movido as premiações sem o meu consentimento é o que estou mostrando para ela. Carlos Yulo

Angélica admitiu que fez transferências com o dinheiro do filho. Ela afirmou à uma rádio local que fez isso para protegê-lo e não citou a namorada do atleta.

Como mãe, senti que o meu filho poderia ficar sem dinheiro no futuro. Então o que eu fiz foi depositar em meu nome no BPI [banco] aqui em Vito Cruz [região de Manila, capital das Filipinas]. Angélica Yulo à Bombo Radyo

Premiações olímpicas estão com Carlos

Carlos Yulo já detém o comando de suas finanças. Ele, portanto, não terá o mesmo problema com as premiações recebidas nas Olimpíadas de Paris-2024 após os ouros conquistados no salto e no solo.

O atleta recebeu 225 mil dólares (R$ 1,2 milhão no câmbio de 19 de agosto). A quantia foi paga pela comissão de esportes das Filipinas e pela câmara dos deputados do país.

O ginasta ainda recebeu: uma casa dada pelo governo local, um apartamento de dois quartos mobiliado, colonoscopias e consultas gastroenterológicas vitalícias a partir do momento que completar 45 anos,1,7 mil dólares em mobília gratuita, lámen gratuito pelo resto da vida, buffets e refeições gratuitas em diversos restaurantes, cookies gratuitos pelo resto da vida em uma loja específica, um iPhone de última geração e engenharia de projetos vitalícia.